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В Кремле прокомментировали возможность изменить минские соглашения

Изменение последовательности выполнения минских соглашений пока не обсуждается. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

В ходе 14-часового пресс-марафона в Киеве президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он недоволен минскими соглашениями 2015 года. В частности, он отметил, что его не устраивает последовательность шагов.

Песков подчеркнул, что об изменении порядка выполнения минских договоренностей «пока никто речи не ведет», добавив, что для этого кто-то из участников конфликта должен официально заявить о выходе из Минска-2.

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Зеленский предупредил о риске выхода Украины из минских соглашений

Ранее Зеленский предупредил о риске выхода Украины из минских соглашений, если закон об особом статусе Донбасса не будет принят.

Минские соглашения были достигнуты на переговорах лидеров «нормандской четверки» в 2015 году. Они предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии конфликта, принятие законодательства об особом статусе Донбасса, после чего должны последовать восстановление контроля Киева над всей границей самопровозглашенных ДНР и ЛНР и местные выборы.

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Многочасовая пресс-конференция Зеленского на киевском рынке. Главное

Пресс-секретарь Кремля также сообщил, что Москва не получала от Киева предложения о размещении миротворцев на российско-украинской границе.

«Мы не имеем никакой официальной информации о таких инициативах», — подчеркнул он.

Ранее в ходе пресс-марафона Зеленский заявил, что намерен обсуждать вопрос о миротворцах в Донбассе в «нормандском формате», передает украинское издание «Деловая столица».

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Миротворцы раздора: кому выгодна миссия ООН в Донбассе

«Я за то, чтобы эта миссия была на границе между Украиной и Россией», — отметил украинский лидер.

Зеленский и ранее говорил о том, чтобы пригласить миротворцев на российско-украинскую границу. Данную инициативу поддерживает Вашингтон.

Возможность ввести миротворцев в Донбасс обсуждается с 2015 года. Однако миротворческая миссия не может войти на территорию без согласия конфликтующих сторон. По мнению Москвы, этими сторонами являются Украина и самопровозглашенные республики региона — ДНР и ЛНР. Однако, по мнению Киева, участницей конфликта также является Россия.

Президент Владимир Путин в 2017 году заявил о готовности России поддержать введение миротворческой миссии ООН в зону конфликта в Донбассе. При этом он сформулировал основные российские условия: миротворческие миссии должны размещаться только на линии разграничения ВС Украины и военных подразделений ДНР и ЛНР, доступа к границе России и Украины они иметь не должны.

Теги: Россия, Украина, минские соглашения, изменения
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