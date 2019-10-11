В Кремле прокомментировали возможность изменить минские соглашения

Изменение последовательности выполнения минских соглашений пока не обсуждается. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

В ходе 14-часового пресс-марафона в Киеве президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он недоволен минскими соглашениями 2015 года. В частности, он отметил, что его не устраивает последовательность шагов.

Песков подчеркнул, что об изменении порядка выполнения минских договоренностей «пока никто речи не ведет», добавив, что для этого кто-то из участников конфликта должен официально заявить о выходе из Минска-2.

Ранее Зеленский предупредил о риске выхода Украины из минских соглашений, если закон об особом статусе Донбасса не будет принят.