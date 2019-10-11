В Кремле прокомментировали возможность изменить минские соглашения

Минские соглашения были достигнуты на переговорах лидеров «нормандской четверки» в 2015 году. Они предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии конфликта, принятие законодательства об особом статусе Донбасса, после чего должны последовать восстановление контроля Киева над всей границей самопровозглашенных ДНР и ЛНР и местные выборы.
Пресс-секретарь Кремля также сообщил, что Москва не получала от Киева предложения о размещении миротворцев на российско-украинской границе.
«Мы не имеем никакой официальной информации о таких инициативах», — подчеркнул он.
Ранее в ходе пресс-марафона Зеленский заявил, что намерен обсуждать вопрос о миротворцах в Донбассе в «нормандском формате», передает украинское издание «Деловая столица».
«Я за то, чтобы эта миссия была на границе между Украиной и Россией», — отметил украинский лидер.
Зеленский и ранее говорил о том, чтобы пригласить миротворцев на российско-украинскую границу. Данную инициативу поддерживает Вашингтон.
Возможность ввести миротворцев в Донбасс обсуждается с 2015 года. Однако миротворческая миссия не может войти на территорию без согласия конфликтующих сторон. По мнению Москвы, этими сторонами являются Украина и самопровозглашенные республики региона — ДНР и ЛНР. Однако, по мнению Киева, участницей конфликта также является Россия.
Президент Владимир Путин в 2017 году заявил о готовности России поддержать введение миротворческой миссии ООН в зону конфликта в Донбассе. При этом он сформулировал основные российские условия: миротворческие миссии должны размещаться только на линии разграничения ВС Украины и военных подразделений ДНР и ЛНР, доступа к границе России и Украины они иметь не должны.