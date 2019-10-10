Зеленский заявил о неготовности дать автономию Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский выступает против автономии Донбасса, планы придания региону особого статуса ее на текущий момент не предусматривают. Об этом он сообщил во время пресс-марафона в Киеве, передает корреспондент РБК.

«Я не верю [соцопросам], что 34% нашей страны сказали, что они за отделение этих территорий. Не знаю, не могу сказать», — заявил украинский лидер. «Я не готов давать статус автономии этой территории», — добавил он, назвав Донбасс частью Украины.

Украинский лидер пояснил, что текст законопроекта об особом статусе Донбасса не будет содержать положений об автономии региона. При этом Зеленский отметил, что поскольку готовый текст документа отсутствует, пока что преждевременно говорить о компромиссах, на которые могла бы пойти Украина.

Отвечая на вопрос о том, какие институты безопасности будут контролировать Донбасс после отвода войск, Зеленский назвал полицию и силы ОБСЕ.