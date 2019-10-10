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Зеленский заявил о неготовности дать автономию Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский выступает против автономии Донбасса, планы придания региону особого статуса ее на текущий момент не предусматривают. Об этом он сообщил во время пресс-марафона в Киеве, передает корреспондент РБК.

«Я не верю [соцопросам], что 34% нашей страны сказали, что они за отделение этих территорий. Не знаю, не могу сказать», — заявил украинский лидер. «Я не готов давать статус автономии этой территории», — добавил он, назвав Донбасс частью Украины.

Украинский лидер пояснил, что текст законопроекта об особом статусе Донбасса не будет содержать положений об автономии региона. При этом Зеленский отметил, что поскольку готовый текст документа отсутствует, пока что преждевременно говорить о компромиссах, на которые могла бы пойти Украина.

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Многочасовая пресс-конференция Зеленского на киевском рынке. Главное

Отвечая на вопрос о том, какие институты безопасности будут контролировать Донбасс после отвода войск, Зеленский назвал полицию и силы ОБСЕ.

«Должны быть на границе и помогать нашим пограничникам», — объяснил он их роль.

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Зеленский назвал встречу с Путиным условием прекращения войны в Донбассе

Ранее в ходе пресс-марафона Зеленский сообщил, что для прекращения конфликта в Донбассе необходима его встреча с президентом России Владимиром Путиным. При этом украинский лидер отметил, что такой формат переговоров пока не запланирован, и заявил, что вопрос об урегулировании конфликта должен решаться в рамках «нормандского формата».

Зеленский сообщил журналистам, что дата встречи «нормандской четверки» станет известна уже на этой неделе, и допустил, что она может состояться в текущем году. До этого украинский лидер предупредил о возможности автоматического выхода страны из минских соглашений в случае, если на Украине не удастся принять закон об особом статусе Донбасса.

Теги: Владимир Зеленский, Донбасс
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