Кремль объяснил назначение Развозжаева в Хакасию

Президент России Владимир Путин назначил замминистра по делам Северного Кавказа Михаила Развозжаева врио главы Хакасии во избежание последствий, которые могут быть вызваны «вакуумом с руководством» региона. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

Он пояснил, что вакуум наметился в период входа в зиму. «Чтобы избежать таких последствий, которые могут быть вызваны этим вакуумом, как раз президент принял такое решение», — сказал Песков. Путин выбрал Развозжаева, поскольку тот имеет глубокий опыт, долго работал в регионе и хорошо знает проблематику Сибири, добавил Песков.

Ранее Путин попросил Михаила Развозжаева поработать в Хакасии в течение месяца и взять ситуацию под свой контроль. Указ о его назначении вступил в силу 3 октября. Глава государства пообещал впоследствии вернуть Развозжаева в Москву.

9 сентября в Хакасии прошел первый тур выборов губернатора, по итогам которого был назначен второй тур. В нем должны были принять участие действующий глава республики от «Единой России» Виктор Зимин и кандидат от КПРФ Валентин Коновалов. Впоследствии Зимин снял кандидатуру, и вместо него во втором туре должен был участвовать Андрей Филягин от «Справедливой России». Однако 2 октября Филягин также снял свою кандидатуру. Накануне стало известно, что во втором туре, который пройдет 21 октября, примут участие Коновалов и представитель Партии роста Александр Мяхар.