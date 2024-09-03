В Германии заявили, что не ограничивали Украину в ударах вглубь России

Шольц ранее выступал против нанесения ударов вглубь России западным оружием, поставляемым Украине. Однако сейчас для немецкого оружия такой мораторий не действует, уточнили в посольстве ФРГ. Москва указывала на риски эскалации

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Поставляемое Украине немецкое оружие переходит в полную собственность Киева в момент передачи, ограничений на его применение по целям на территории России нет. Об этом «Известиям» сообщили в посольстве ФРГ, отвечая на вопрос об отношении Берлина к использованию западного оружия с целью ударов вглубь территории России.

«В принципе, применение военной силы при осуществлении права на самооборону не ограничивается территорией страны, подвергшейся нападению. Оружие, предоставленное Украине Германией, становится украинским оружием, как только оно передается Украине», — сказали в диппредставительстве.

Как отмечают «Известия», ответ посольства последовал на фоне разговоров о возможной передаче Киеву немецких дальнобойных ракет Taurus. Канцлер Германии Олаф Шольц ранее исключал передачу Украине этих ракет.

Вместе с тем еще прошлой весной он также исключал нанесение ударов по территории России (за исключением Крыма и новых регионов) западным оружием, поставляемым Украине. Тогда он объяснял, что соответствующее требование было озвучено Киеву при передаче вооружений. Тем не менее уже в конце мая официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт не смог ответить на вопрос, имеет ли Киев право на совершение атак вглубь российской территории. «Этого я не могу сказать, потому что это является частью конфиденциальных договоренностей», — сказал тогда Хебештрайн.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно просил западных партнеров разрешить удары поставляемыми Украине высокоточными ракетами вглубь территории России, объясняя это военной необходимостью. Западные союзники долгое время запрещали использовать поставляемое ими оружие для ударов по целям в России. Однако в конце весны США, Великобритания и Франция смягчили запрет, разрешив ВСУ наносить удары по российским целям, расположенным около границы.

В конце августа глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что министры обороны стран Евросоюза не пришли к единому решению о совместной отмене ограничений на использование поставляемого Украине оружия на удары по территории России. Вместе с тем, по его словам, на собрании решили, что каждая страна будет самостоятельно решать этот вопрос.

Москва осуждает любую помощь Запада Киеву, считая, что это лишь затянет сроки конфликта и не изменит его исход. В Кремле называли «опасной» позицию о снятии запрета на использование поставляемого Украине оружия для ударов по территории России.