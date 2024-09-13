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Военная операция на Украине ,  
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Небензя предупредил о «прямой войне с НАТО» из-за дальнобойного оружия

Небензя: НАТО начнет войну с Россией, если даст дальнобойное оружие Киеву
Сюжет
Военная операция на Украине
В случае разрешения Киеву бить дальнобойным оружием по территории России страны Запада и НАТО начнут «прямую войну с Россией», заявил на заседании Совбеза ООН постпред России. Об этом накануне говорил Владимир Путин
Василий Небензя
Василий Небензя (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Если страны Запада снимут ограничения для Киева на применение дальнобойного оружия по России, это будет означать прямую войну с Россией. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Если решение о снятии ограничений принято или будет принято, это будет означать, что с этого момента страны НАТО начинают прямую войну с Россией. В этом случае мы будем вынуждены принимать соответствующие решения со всеми вытекающими из них для западных агрессоров последствиями», — заявил Небензя на заседании Совета Безопасности ООН.

По его словам «отмазаться от ответственности, перевалить все на Киев у наших западных коллег уже не получится».

Небензя предупредил о «прямой войне с НАТО» из-за дальнобойного оружия
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Накануне, 12 сентября, Путин предупредил, что если страны НАТО снимут ограничения для Киева на применение дальнобойного оружия, то это будет означать, что они воюют с Россией. «Речь идет о том, чтобы принять решение о том, что страны НАТО напрямую участвуют в военном конфликте или нет», — говорил президент. По его словам, Украина сама не может наносить удары таким оружием. Это связано с тем, что они возможны только при использовании данных со спутников НАТО, а только военнослужащие альянса могут вносить полетные задания.

Заявление Путина было «предельно четким», и оно «достигло своих адресатов», заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Кремль заявил, что слова Путина о дальнобойном оружии достигли адресатов
Политика
Владимир Путин

Украина уже наносит западным оружием удары вглубь России, признавал в начале лета руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Глава МИД России Сергей Лавров в мае заявил, что американское оружие уже используется для ударов за пределами зоны боевых действий. По словам Путина, удары Украины западным оружием по территории России «близки к агрессии».

Во время вторжения в Курскую область украинские военные использовали британские танки Challenger 2, передавал телеканал Sky News. О применении западного оружия в курском приграничье говорил и зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Минобороны России неоднократно сообщало о попытках атаковать Крым Storm Shadow. По Белгороду наносились удары из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.

Небензя предупредил о «прямой войне с НАТО» из-за дальнобойного оружия

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Дальнобойное оружие Россия Василий Небензя Украина Совбез ООН
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