 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

ВСУ пять раз попытались прорваться в Курскую область

Сюжет
Военная операция на Украине
С 6 августа в Курской области продолжаются бои. Минобороны отчиталось о пресечении новых попыток ВСУ прорваться через границу
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

Украинские подразделения пять раз пытались прорваться через границу России в Курскую область в направлении поселков Новый Путь и Медвежье, села Веселое, попытки отражены при поддержке артиллерии и авиации, сообщило российское Минобороны.

«Противник потерял до 40 человек личного состава убитыми и ранеными, два танка, бронетранспортер, пять боевых бронированных машин, автомобиль и инженерную машину разграждения», — сказано в сообщении.

Эти населенные пункты расположены в зоне, граничащей с Сумской областью Украины.

Кроме того, в Курской области отражены пять контратак в направлении деревень Русская Конопелька, Марьевка, сел Любимовка и Обуховка, сорваны две попытки атак в направлении населенных пунктов Обуховка и Борки, погибли до 30 служащих ВСУ, уничтожены автомобиль и бронемашина.

ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа, с того времени там продолжаются бои. По подсчетам ведомства, за этот период погибли 13,1 тыс. служащих ВСУ, уничтожены 110 танков, 87 БТР, 44 БМП, семь установок HIMARS, 95 артиллерийских орудий.

Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК

В России активно распространяется коронавирус с новой мутацией

ЦБ повысил ключевую ставку до 19%

Путин назначил телеведущую Ираду Зейналову послом на Маврикий

Орбан заявил, что у него в рукаве есть козыри для мира на Украине

Как подорожает ипотека после повышения ключевой ставки

Власти Москвы объяснили направления на проверку фертильности

Туристка отсудила у МВД полмиллиона за срыв поездки в Таиланд

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Курская область Украина
Материалы по теме
Reuters узнал, по каким дальним целям хочет бить Украина
Политика
Зеленский рассказал об обещании Трампа поддерживать Украину
Политика
Кремль заявил, что слова Путина о дальнобойном оружии достигли адресатов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 сентября
EUR ЦБ: 100,8 (+0,41) Инвестиции, 13 сен, 17:50 Курс доллара на 14 сентября
USD ЦБ: 90,93 (-0,18) Инвестиции, 13 сен, 17:50
Журналист назвал странным отстранение вратаря ЦСКА после его интервьюСпорт, 15:56
Посольство России заявило об обращениях от желающих переехать британцевПолитика, 15:53
В Москве завели дело из-за отравившихся в китайском ресторане китайцевОбщество, 15:44
В Германии предложили контактную группу по урегулированию на УкраинеПолитика, 15:28
Соболев попал в стартовый состав «Зенита» на матч с ЦСКАСпорт, 15:27
Винер поддержала выдвижение Белозерова на пост главы федерации гимнастикиСпорт, 15:08
Трусова отказалась назвать возвращением свое выступление на прокатахСпорт, 15:00
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Wildberries восстановил работу после сбояТехнологии и медиа, 14:57
Минобороны показало кадры с возвращенными из плена российскими военнымиПолитика, 14:49
Четверо с бензопилами напали на магазин в ЛенобластиОбщество, 14:44
Четыре человека пострадали при атаках на Шебекино и окрестностиПолитика, 14:38
ВСУ пять раз попытались прорваться в Курскую областьПолитика, 14:33
Генсек НАТО счел недостаточной поддержку Украины до 2022 годаПолитика, 14:29
«Величайший экономист» предупредил Евросоюз об экзистенциальном вызовеЭкономика, 14:24