ВСУ пять раз попытались прорваться в Курскую область

С 6 августа в Курской области продолжаются бои. Минобороны отчиталось о пресечении новых попыток ВСУ прорваться через границу

Фото: Google Maps

Украинские подразделения пять раз пытались прорваться через границу России в Курскую область в направлении поселков Новый Путь и Медвежье, села Веселое, попытки отражены при поддержке артиллерии и авиации, сообщило российское Минобороны.

«Противник потерял до 40 человек личного состава убитыми и ранеными, два танка, бронетранспортер, пять боевых бронированных машин, автомобиль и инженерную машину разграждения», — сказано в сообщении.

Эти населенные пункты расположены в зоне, граничащей с Сумской областью Украины.

Кроме того, в Курской области отражены пять контратак в направлении деревень Русская Конопелька, Марьевка, сел Любимовка и Обуховка, сорваны две попытки атак в направлении населенных пунктов Обуховка и Борки, погибли до 30 служащих ВСУ, уничтожены автомобиль и бронемашина.

ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа, с того времени там продолжаются бои. По подсчетам ведомства, за этот период погибли 13,1 тыс. служащих ВСУ, уничтожены 110 танков, 87 БТР, 44 БМП, семь установок HIMARS, 95 артиллерийских орудий.