ЕС перестал называть российских бизнесменов олигархами

Помимо исключения из-под санкций трех бизнесменов Евросоюз уточнил формулировки, объясняющие введение санкций, по 140 физлицам и 41 структуре. ЕС отказался от характеристики «олигарх» применительно к российским предпринимателям

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Совет ЕС внес изменения в мотивировки, с которыми были внесены в санкционный список 140 связанных с Россией физических лиц и 41 организация, следует из нового регламента, утвержденного советом.

В сводках, обосновывающих введение персональных санкций, больше не фигурирует характеристика «олигарх». Например, по Алишеру Усманову, Петру Авену, Роману Абрамовичу, Виктору Рашникову, Вячеславу Кантору, Олегу Дерипаске это выражение заменено на «ведущий бизнесмен» (leading businessperson).

Слово «олигарх» убрано и из большинства описаний встречи президента Владимира Путина с представителями крупного бизнеса, которая состоялась 24 февраля («встреча олигархов в Кремле» заменено на «встреча ведущих бизнесменов в Кремле»).

Ряд российских бизнесменов, оспоривших санкции ЕС в суде, заявляли, что не являются «олигархами». Например, председатель совета директоров ММК Виктор Рашников опровергал, что является олигархом, следует из сентябрьского решения Суда ЕС по его иску (суд отклонил иск о снятии санкций и, в частности, не стал разбирать вопрос о том, можно ли назвать Рашникова олигархом).

Летом 2023 года Совет Евросоюза уточнил формальные критерии для введения персональных санкций в отношении российских бизнесменов: если раньше санкции могли вводиться в отношении «ведущих предпринимателей, участвующих в секторах экономики, обеспечивающих существенный источник дохода правительству Российской Федерации», то теперь этот критерий расщепился на два: любые «ведущие» бизнесмены, работающие в России, и любые бизнесмены из секторов, являющихся существенным источником дохода для государства. Фактически это расширило круг лиц, которые соответствуют критериям, позволяющим ввести против них европейские санкции.

По некоторым бизнесменам ЕС обновил свою мотивировочную часть таким образом, что теперь там фигурируют одновременно два этих критерия. Например, в обосновании санкций против основного владельца «Северстали» Алексея Мордашова говорится, что он и сам по себе является «ведущим бизнесменом» в России, и бизнесменом, представляющим отрасль, которая является существенным источником дохода для государства.

Среди изменений санкционных формулировок по существу — обновленная мотивировка санкций в отношении Андрея Мельниченко. «Андрей Мельниченко — российский промышленник, который продолжает контролировать крупного производителя удобрений, группу «ЕвроХим» и угольную компанию СУЭК. С 9 марта 2022 года Мельниченко передал свои доли в СУЭК и EuroChem Group супруге Александре Мельниченко. Он продолжает извлекать выгоды из активов, которые передал своей жене», — говорится в обосновании, обновленном 14 сентября. В прежней версии говорилось, что Мельниченко — бывший владелец группы «ЕвроХим» и СУЭК.

Представитель Андрея Мельниченко сказал РБК, что не может прокомментировать причины, которыми Совет ЕС руководствовался при выборе формулировки. Источник, близкий к адвокатам Мельниченко, добавил, что в законодательстве ЕС отсутствуют четкие критерии контроля, поэтому Совет ЕС пользуется правовой неопределенностью в этой сфере.