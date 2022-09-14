Глава Еврокомиссии пообещала сохранить санкции против России

Финансовый сектор России уже «находится на аппаратах жизнеобеспечения», считает Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, солидарность ЕС с Украиной будет «непоколебима»

Урсула фон дер Ляйен (Фото: Yves Herman / Reuters)

Евросоюз намерен продолжать санкционное давление на Россию и не планирует «искать умиротворения». Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Я хочу сказать очень четко: санкции сохранятся. Пришло для нас время проявить решимость, а не искать умиротворения, это должно быть ясно. То же справедливо и для финансовой поддержки Украины», — заявила она.

Она заверила, что солидарность Евросоюза с Украиной будет «непоколебима». По ее словам, ЕС с первого дня занимает украинскую сторону, помогая оружием, оказывая финансовую помощь и вводя против России «мощнейшие санкции из тех, что знал мир».

По мнению фон дер Ляйен, финансовый сектор России уже «находится на аппаратах жизнеобеспечения», так как доступ трех четвертей российских банков к международным рынкам был заблокирован, а около 1 тыс. международных компаний ушли из страны.

Помимо этого, подчеркнула она, производство машин в России снизилось на 75% в сравнении с показателями прошлого года. «Аэрофлот» приземляет свои самолеты, поскольку больше не располагает дополнительными запчастями», — добавила глава Еврокомиссии.

Она также выразила убеждение, что российская военная промышленность якобы использует чипы от посудомойных машин и холодильников. «Российская промышленность лежит в руинах», — сказала фон дер Ляйен.

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Еще в апреле фон дер Ляйен заявила, что западные санкции все сильнее влияют на устойчивость экономики России, а дефолт является лишь «вопросом времени».

«Санкции неделя за неделей все глубже въедаются в российскую экономику: экспорт товаров в Россию рухнул на 70%», — подчеркнула глава ЕК. Политик отметила, что, по прогнозам, ВВП в России снизится на 11%.

С конца февраля США, ЕС и их союзники ввели против России несколько пакетов санкций из-за спецоперации на Украине. Ограничительные меры коснулись ЦБ, золотовалютных резервов, крупнейших банков, широкого перечня импорта и экспорта, энергетического сектора, российских бизнесменов, политиков.

Российские власти считают санкции Запада нелегитимными. Президент Владимир Путин называл их «безумными и бездумными» и говорил также, что только прямые потери Евросоюза «от санкционной лихорадки» на предстоящий год могут превысить $400 млрд.

Ранее 14 сентября госсекретарь по вопросам двусторонних отношений МИД Венгрии Тамаш Менцер допустил, что ЕС может пересмотреть санкционную политику в отношении России с наступлением холодов. По его словам, с наступлением холодного времени года «все больше людей видят реальность».

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призывал Европу проявить стратегическое терпение в связи с последствиями санкций против России.