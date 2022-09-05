Два сотрудника посольства России погибли при взрыве в Кабуле

Погибли охранник и дипломат, по данным «Известий», это второй секретарь посольства Михаил Шах. Смертник хотел устроить самоподрыв в толпе людей, его ликвидировали силовики, в результате и произошел взрыв, сообщили в полиции

Video

Два сотрудника российского посольства погибли при взрыве в Кабуле, сообщил МИД России.

«В непосредственной близости от входа в консульский отдел посольства России в Кабуле неизвестный боевик привел в действие взрывное устройство. В результате атаки погибли два сотрудника дипмиссии, среди афганских граждан тоже есть пострадавшие», — сообщили в ведомстве. Источник «РИА Новости» ранее заявил, что погиб дипломат и один из охранников дипмиссии.

Источник «Известий» в МИДе сообщил, что погиб второй секретарь посольства Михаил Шах. Пострадавший охранник умер в больнице.

МИД находится в контакте со службами безопасности Афганистана, они проводят расследование.

У ворот российского посольства в Кабуле произошел взрыв Политика

Взрыв произошел 5 сентября. Собеседник «РИА Новости» сообщил, что всего погибли и пострадали 15–20 человек. Al Jazeera в Twitter со ссылкой на источник в службах безопасности Афганистана сообщил, что восемь человек погибли и 15 ранены. Al Arabia сообщает о десяти погибших.

Читайте на РБК Pro Pro Утечка мозгов в ИТ-сфере может обернуться серьезной проблемой для России Утечка мозгов в ИТ-сфере может обернуться серьезной проблемой для России Прогнозы Pro Какие товары лучше всего покупали на Wildberries летом. Рейтинг селлеров Какие товары лучше всего покупали на Wildberries летом. Рейтинг селлеров Исследования Pro Сотрудники нужны, работу не найти: что произойдет с рынком труда осенью Сотрудники нужны, работу не найти: что произойдет с рынком труда осенью Статьи Pro В 2023 году введут единый налоговый платеж. Какие у него плюсы и минусы В 2023 году введут единый налоговый платеж. Какие у него плюсы и минусы Статьи Pro «Без глютена я стал быстрее и бодрее»: теннисист Новак Джокович — о диете «Без глютена я стал быстрее и бодрее»: теннисист Новак Джокович — о диете Статьи Pro Как избежать налоговых доначислений за незаконную «оптимизацию» бизнеса Как избежать налоговых доначислений за незаконную «оптимизацию» бизнеса Инструкции Pro Богатый пенсионер: как скопить миллионы на низкооплачиваемой работе Богатый пенсионер: как скопить миллионы на низкооплачиваемой работе Статьи Pro В России почти искоренили СМС-спам. Как это удалось В России почти искоренили СМС-спам. Как это удалось Статьи

Представитель полиции города Халед Задаран рассказал, что смертник хотел осуществить самоподрыв, будучи среди людей, собравшихся у российского посольства. Не дойдя до цели, он был убит силовиками, в этот момент и произошел взрыв, передает TOLO News в Twitter.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал случившееся терактом. «Безусловно, речь идет о теракте. Мы решительно осуждаем подобные террористические акты. И, конечно же, сейчас главное, что необходимо сделать, — это получить информацию с места о том, что случилось с нашими представителями, нашими дипломатами», — сказал он журналистам.

РБК направил запрос в посольство России в Афганистане.