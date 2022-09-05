Два сотрудника посольства России погибли при взрыве в Кабуле
Два сотрудника российского посольства погибли при взрыве в Кабуле, сообщил МИД России.
«В непосредственной близости от входа в консульский отдел посольства России в Кабуле неизвестный боевик привел в действие взрывное устройство. В результате атаки погибли два сотрудника дипмиссии, среди афганских граждан тоже есть пострадавшие», — сообщили в ведомстве. Источник «РИА Новости» ранее заявил, что погиб дипломат и один из охранников дипмиссии.
Источник «Известий» в МИДе сообщил, что погиб второй секретарь посольства Михаил Шах. Пострадавший охранник умер в больнице.
МИД находится в контакте со службами безопасности Афганистана, они проводят расследование.
Взрыв произошел 5 сентября. Собеседник «РИА Новости» сообщил, что всего погибли и пострадали 15–20 человек. Al Jazeera в Twitter со ссылкой на источник в службах безопасности Афганистана сообщил, что восемь человек погибли и 15 ранены. Al Arabia сообщает о десяти погибших.
Представитель полиции города Халед Задаран рассказал, что смертник хотел осуществить самоподрыв, будучи среди людей, собравшихся у российского посольства. Не дойдя до цели, он был убит силовиками, в этот момент и произошел взрыв, передает TOLO News в Twitter.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал случившееся терактом. «Безусловно, речь идет о теракте. Мы решительно осуждаем подобные террористические акты. И, конечно же, сейчас главное, что необходимо сделать, — это получить информацию с места о том, что случилось с нашими представителями, нашими дипломатами», — сказал он журналистам.
РБК направил запрос в посольство России в Афганистане.