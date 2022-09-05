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Два сотрудника посольства России погибли при взрыве в Кабуле

Погибли охранник и дипломат, по данным «Известий», это второй секретарь посольства Михаил Шах. Смертник хотел устроить самоподрыв в толпе людей, его ликвидировали силовики, в результате и произошел взрыв, сообщили в полиции

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Два сотрудника российского посольства погибли при взрыве в Кабуле, сообщил МИД России.

«В непосредственной близости от входа в консульский отдел посольства России в Кабуле неизвестный боевик привел в действие взрывное устройство. В результате атаки погибли два сотрудника дипмиссии, среди афганских граждан тоже есть пострадавшие», — сообщили в ведомстве. Источник «РИА Новости» ранее заявил, что погиб дипломат и один из охранников дипмиссии.

Источник «Известий» в МИДе сообщил, что погиб второй секретарь посольства Михаил Шах. Пострадавший охранник умер в больнице.

МИД находится в контакте со службами безопасности Афганистана, они проводят расследование.

У ворот российского посольства в Кабуле произошел взрыв
Политика

Взрыв произошел 5 сентября. Собеседник «РИА Новости» сообщил, что всего погибли и пострадали 15–20 человек. Al Jazeera в Twitter со ссылкой на источник в службах безопасности Афганистана сообщил, что восемь человек погибли и 15 ранены. Al Arabia сообщает о десяти погибших.

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Представитель полиции города Халед Задаран рассказал, что смертник хотел осуществить самоподрыв, будучи среди людей, собравшихся у российского посольства. Не дойдя до цели, он был убит силовиками, в этот момент и произошел взрыв, передает TOLO News в Twitter.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал случившееся терактом. «Безусловно, речь идет о теракте. Мы решительно осуждаем подобные террористические акты. И, конечно же, сейчас главное, что необходимо сделать, — это получить информацию с места о том, что случилось с нашими представителями, нашими дипломатами», — сказал он журналистам.

РБК направил запрос в посольство России в Афганистане.

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Юлия Выродова Юлия Выродова, Евгения Кузнецова Евгения Кузнецова
посольство России Кабул Афганистан
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