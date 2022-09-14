КПРФ заявила о фейковом «письме Зюганова» к Путину про Кадырова

Газета «Новые Известия» опубликовала фейковое письмо Зюганова к Путину с просьбой не назначать Кадырова главой Минобороны. Партия обратилась в СК. В редакции ошибку признали и заявили, что стали жертвой провокации

Геннадий Зюганов (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Газета «Новые Известия» опубликовала подложный документ, который был представлен как письмо лидера КПРФ Геннадия Зюганова президенту Владимиру Путину о главе Чеченской Республики Рамзане Кадырове, говорится в сообщении на сайте партии.

«В газете «Новые Известия» размещен абсолютно провокационный материал. Публикация содержит подложный текст, выдаваемый за обращение председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова на имя президента РФ В.В. Путина и направленный против главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова», — заявили в КПРФ.

О чем конкретно шла речь в тексте подложного «письма Зюганова», в партии не уточнили.

Однако в пресс-службе указали, что для этого «документа» был использован подложный бланк ЦК КПРФ, а само письмо сопровождалось «изображением сфальсифицированной подписи» лидера партии.

Кроме того, пресс-служба партии указала, что официальную переписку с органами власти Зюганов ведет как руководитель партийной фракции в Госдуме, а не как лидер КПРФ, в связи с чем использует соответствующий бланк. Также в партии отметили, что адрес, с которого редакция газеты получила подложное обращение председателя ЦК КПРФ, «не имеет никакого отношения ни к пресс-службе Центрального комитета, ни к иным подразделениям партии».

КПРФ также сообщила, что обратится в СК, чтобы привлечь к ответу ответственных за провокацию.

12 сентября «Новые Известия» опубликовали заметку с заголовком «Зюганов просит Путина не назначать Кадырова министром обороны РФ». По ссылке на материал газеты с соответствующим URL сейчас появляется сообщение «Страница не найдена», однако заметка доступна в кеше Google.

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В публикации говорилось, что в распоряжении редакции оказалось письмо, в котором лидер КПРФ попросил Путина не назначать Кадырова главой Минобороны. Газета отмечала также, что, по ее данным, документ был направлен в администрацию президента.

В редакции «Новых Известий» РБК сообщили, что действительно опубликовали подложный документ.

«К сожалению, мы действительно стали жертвами провокации, получив письмо от будто бы КПРФ и Зюганова на их бланке, и не позвонили им для проверки. Вчера, как только представитель КПРФ позвонил главному редактору, заметка была удалена с сайта», — сообщила редакция, подчеркнув, что отвергает обвинения «в сознательном участии в провокации».

По словам главного редактора издания Сергея Таранова, разговор с представителем Зюганова, который звонил в редакцию, состоялся «в совершенно благостной тональности».

«Убрал заметку прямо во время разговора. Казалось, что мы поняли друг друга, и речи о том, что КПРФ готовит какие-то страшные правовые последствия для «Новых Известий», не шло. И уж тем более о сознательной провокации с нашей стороны», — рассказал Таранов РБК.

В начале сентября Кадыров, который занимает пост главы Чечни с 2007 года, заявил, что что-то «засиделся» на должности и «заслужил бессрочный и длинный отпуск». Комментируя слова Кадырова, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле исходят из того, что тот продолжит возглавлять Чечню.

Однако спустя три дня Кадыров выпустил новое видео, в котором заявил, что не намерен уходить в отставку. По его словам, руководство регионом ему доверил народ, и «оправдать это доверие — моя святая обязанность». «Уйти могу, только спросив народ и президента России. Поэтому разговоры о бессрочном отпуске оставим на будущее. Сейчас же я не возьму даже положенный ежегодный отпуск», — написал Кадыров.

Объясняя, почему он записал предыдущее обращение, Кадыров пояснил, что «наткнулся на публикацию», в которой говорилось, что он является «долгожителем» среди глав российских регионов. «Позже выяснил, что не такой я и «долгожитель» — прежний рекорд, как выясняется, составляет 27 лет. Поэтому скажу больше: теперь я решил пойти на побитие действующего рекорда. Посмотрим, может, я обойду этот показатель», — заявил глава Чечни.

Рамзан Кадыров занимает пост главы Чечни с 2007 года, он находится на своей должности дольше всех других действующих руководителей российских регионов. В последний раз Кадыров переизбирался на пост главы республики в сентябре 2021 года, срок его полномочий истекает в 2026 году.

11 сентября, комментируя действия Минобороны на Украине, где ведомство заявило о перегруппировке сил в районе Изюма и Балаклеи, Кадыров заявил, что на Харьковском направлении «были допущены ошибки». Он также предположил, что командование «сделает выводы». «Если сегодня-завтра не будут сделаны изменения в стратегии проведения специальной военной операции, я вынужден буду выходить на руководство Министерства обороны, руководства страны, чтобы разъяснить им ситуацию, которая там реально происходит на земле», — отметил он.

В то же время, по его словам, оставление позиций в Харьковской области было вынужденной мерой для сохранения жизней личного состава.

Минобороны России 10 сентября объявило о перегруппировке войск: изюмско-балаклейская группировка была переброшена в ДНР. В ведомстве пояснили, что это позволит выполнить изначально заявленные задачи спецоперации.