Кремль назвал пока не материализовавшимися слова Кадырова об отставке
В Кремле знают о заявлении главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что он «заслужил бессрочный и длинный отпуск», однако исходят из того, что он пока продолжает руководить регионом, сообщил представитель президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Действительно, мы видели эти сообщения, но, скажем так, пока, если я правильно понимаю, эти сообщения никак не материализовались», — сказал Песков.
«Пока мы исходим из того, что он продолжает руководство Чеченской Республикой», — добавил представитель президента.
Накануне Кадыров заявил, что «заметил, что засиделся» на должности и считает заслуженным «бессрочный и длинный отпуск». Он напомнил о чеченской поговорке, в которой говорится о госте, который становится еще приятнее, когда вовремя уезжает. «Я думаю, что мое время тоже пришло, пока меня не выгнали», — отметил Кадыров.
Он занимает пост главы Чечни с 2007 года и находится в должности дольше других руководителей регионов. Последний раз он переизбрался в сентябре 2021 года, его полномочия истекают в 2026 году.
В 2017 году Кадыров говорил о желании уйти в отставку в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде». «Быть руководителем региона и нести ответственность за народ, за республику перед Всевышним, перед руководством государства, ну и перед народом — это очень сложно», — пояснял он, утверждая также, что уйти в отставку — его мечта.
В 2016 году глава Чечни отмечал, что в случае, если президент Владимир Путин примете решение о его уходе с должности, он займется семьей, домашними делами, воспитанием и образованием детей. «И конечно, в первую очередь буду заниматься решением определенных задач в интересах нашей страны — России. Буду делать то, что учил сам и чему учил других, — служить Отечеству! В любой момент, если Владимир Путин посчитает, что должен встать в строй, даже в качестве пехотинца, я в состоянии минутной готовности!», — подчеркивал он.