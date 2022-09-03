Кадыров заявил, что засиделся и заслужил «бессрочный и длинный отпуск»

Рамзан Кадыров занимает пост главы Чечни с 2007 года, он находится на своей должности дольше всех других руководителей российских регионов

Глава Чечни Рамзан Кадыров написал в Telegram, что «заметил, что засиделся» на должности.

«Я и сам заметил, что засиделся. Считаю, что вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск. Надеюсь, что вы меня поддержите и поймете», — написал он.

Кадыров также опубликовал видео, в котором рассказал, что в Чечне есть поговорка: «Каким бы гость ни был долгожданным и уважаемым, если он вовремя уезжает, то это еще приятнее».

«Я думаю, что мое время тоже пришло, пока меня не выгнали», — сказал глава Чечни.

Он заявил, что его молодость прошла. «Оказывается, я уже старый, когда-то был молодым, неопытным, и сейчас таким же остался, неопытным, но молодость ушла, прошла, куда-то», — заявил Кадыров, отметив, что постарается вовремя уйти.

Рамзан Кадыров занимает пост главы Чечни с 2007 года, он находится на своей должности дольше всех других руководителей российских регионов. В конце июля президент России Владимир Путин наградил главу Чечни орденом Александра Невского за большой вклад в социально-экономическое развитие» республики и «эффективное решение задач, имеющих важное государственное значение».

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