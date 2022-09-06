Кадыров объяснил свои слова о «бессрочном и длинном отпуске»

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что намерен стать новым «долгожителем» среди региональных лидеров России и «так просто уйти» с должности не может. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Так Кадыров отреагировал на вызвавшее резонанс видео, в котором он заявил, что «засиделся» на должности и «заслужил бессрочный и длинный отпуск». По его словам, руководство регионом ему доверил народ, и «оправдать это доверие — моя святая обязанность». «Уйти могу, только спросив народ и Президента России. Поэтому разговоры о бессрочном отпуске оставим на будущее. Сейчас же я не возьму даже положенный ежегодный отпуск», — написал Кадыров.

Поясняя слова о бессрочном отпуске, глава Чечни написал, что «в тот день наткнулся на публикацию, в которой говорилось, что я занимаю свою должность 15 лет и являюсь «долгожителем» среди глав регионов». «Я подумал, что это много, и решил узнать ваше мнение. Позже выяснил, что не такой я и «долгожитель» — прежний рекорд, как выясняется, составляет 27 лет. Поэтому скажу больше: теперь я решил пойти на побитие действующего рекорда. Посмотрим, может я обойду этот показатель», — написал Кадыров.

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