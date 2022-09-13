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Финский премьер заявила, что санкции должны повлиять на жизнь россиян

Санна Марин считает, что приостановка действия упрощенного визового режима между ЕС и Россией — оправданная мера, но не достаточная
Санна Марин
Санна Марин (Фото: Philipp von Ditfurth / dpa / Global Look Press)

Санкции против России должны отразиться на повседневной жизни ее граждан, заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин в ходе выступления в Европарламенте, ее слова приводятся на сайте правительства.

По ее мнению, неправильно предоставлять россиянам возможность свободно путешествовать по Европе, когда на Украине идут боевые действия.

«Выдача виз должна быть строго ограничена. Полная приостановка действия соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией в этой ситуации оправданна, но сама по себе не является достаточным решением», — считает Марин.

Премьер также коснулась энергетического кризиса. Она призвала в краткосрочной перспективе искать способы, которые позволят обеспечить поставку энергоносителей и снизить цены на них. Причем Марин не исключила, что могут потребоваться экстраординарные решения.

«В среднесрочной и долгосрочной перспективе наш единственный выход из энергетического кризиса — вкладывать больше средств в производство возобновляемой и безэмиссионной энергии, общие европейские сети передачи и технологии хранения», — продолжила глава правительства, подчеркнув, что ЕС должен как можно быстрее отказаться от российских ископаемых энергоносителей.

В первую очередь Евросоюз должен продолжать поддерживать Украину и быть готовым к еще более жестким санкциям против Москвы. По ее словам, «чем сильнее эффект», которого Брюссель добивается с помощью ограничений, «тем дороже» будет обходиться России продолжение военных действий.

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С 12 сентября ЕС приостановил действие соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Теперь государства на национальном уровне смогут вводить дополнительные ограничения для россиян, вплоть до аннулирования действующих виз на границе по соображениям безопасности. По словам еврокомиссара по внутренним делам ЕС Илвы Йохансон, в настоящее время на руках у граждан России не менее миллиона действующих виз.

Что изменится для россиян

— Визовый сбор увеличится с €35 до €80, а сроки выдачи виз — с десяти до 15 дней (в отдельных случаях — до 45).

— Россиянам придется предоставлять больше подтверждающих документов.

— Консульствам рекомендовали не выдавать гражданам России многократные шенгенские визы.

— Государствам ЕС разрешили выдавать визы на посещение одной страны без права доступа в остальное шенгенское пространство.

— Заявления на туристические визы от россиян рекомендовано рассматривать в последнюю очередь. Приоритет будет отдаваться членам семей граждан Евросоюза, журналистам, диссидентам, представителям гражданского общества, студентам и научным работникам.

В то же время страны Балтии с 19 сентября решили запретить россиянам въезд на свою территорию с шенгенскими визами, независимо от того, где они их получали. К ним присоединилась и Польша.

Финляндия, в свою очередь, ранее ограничившая число заявок на туристические визы и увеличившая сбор и время рассмотрения, заявила, что не собирается полностью отказываться от пропуска россиян на свою территорию.

Евросоюз, вводя визовые ограничения, «продолжает просто запирать свою клетку изнутри и самоизолироваться как от России, так и от всего остального мира», заявляла официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. В Кремле пообещали «серьезный ответ» России на действия ЕС.

По словам президента Владимира Путина, в ответ на ограничения на выдачу виз россиянам Москва не будет ничего предпринимать, противоречащее ее интересам, и сама «обрывать контакты».

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Елена Чернышова
санкции против России Финляндия Санна Марин
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