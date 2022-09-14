В МИД Венгрии допустили пересмотр санкционной политики ЕС из-за холодов

Представитель МИД Тамаш Менцер считает, что с наступлением холодов «реальность стучится в двери каждой страны». Это может побудить европейских лидеров изменить подход к санкциям в отношении России, полагает он

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ЕС может пересмотреть санкционную политику в отношении России с наступлением холодов, допустил госсекретарь по вопросам двусторонних отношений МИД Венгрии Тамаш Менцер в эфире M1, передает Ripost.

Он отметил, что с наступлением холодного времени года «все больше людей видят реальность». По словам чиновника, когда наступают холода и надо управлять экономикой, «реальность стучится в двери каждой страны».

Менцер заявил, что Венгрия не поддерживает введение предельной цены на российский газ. Он подчеркнул, что эту меру можно было бы вводить, если бы у Европы было достаточно альтернативных источников получения топлива и она могла бы диктовать условия. Однако, отметил представитель венгерского МИДа, новое ограничение приведет лишь к тому, что Россия окончательно перестанет поставлять газ в Европу и ситуация с ценами на энергоносители станет еще хуже.

Цены на энергоносители в Европе растут на фоне введенных против России санкций, а также значительного сокращения поставок газа по «Северному потоку». В некоторых европейских странах уже призвали граждан и компании готовиться к трудной зиме.

Например, британский регулятор Ofgem предупреждал, что с 1 октября цены на электричество в стране вырастут на 80%, а средний предельный счет домохозяйств за год превысит £3,5 тыс. (более $4,1 тыс.). На этом фоне премьер-министр Лиз Трасс пообещала выделить до £130 млрд на борьбу с инфляцией и энергетическим кризисом.

В начале сентября Financial Times сообщила, что не менее десяти европейских стран выступают за введение потолка цен не только на российский газ, но и на топливо от других поставщиков. Среди государств, поддерживающих такую идею — Италия, Польша, Греция. При этом они предлагают установить потолок выше текущих цен на газ в Азии и США, чтобы у международных трейдеров был стимул поставлять газ в Европу.