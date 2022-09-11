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Премьер Греции призвал готовиться к «очень трудной» зиме

Греция должна готовиться к «очень трудной зиме» из-за энергетического кризиса в Европе, разразившегося на фоне проведения военной операции России на Украине, заявил премьер-министр Кириакос Мицотакис на открытии 86-й Международной выставки.

Он пояснил, что когда цены на газ повышаются в 10 раз, ни одно правительство не может купировать такой рост и он неизбежно отражается на гражданах. При этом Мицотакис подчеркнул, что Греция продолжит поддерживать Украину, несмотря на сложности.

Премьер также объявил о запланированных мерах поддержки населения. Среди них — выплата €250 в декабре для 2,3 млн граждан из уязвимых категорий населения. Кроме того, будут увеличены пособия, повышены пенсии, установлены послабления для бизнеса, повышен минимальный размер зарплаты (с 1 мая 2023 года) и предприняты другие шаги.

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Фото:Umit Bektas / Reuters

Стоимость газа в Европе растет на фоне введенных санкций против России, а также значительного сокращения поставок из «России». «Газпром» ожидает, что если тенденция к росту сохранится, то зимой стоимость топлива, по консервативным оценкам, превысит $4000 за 1 тыс. куб. м.

Евросоюз разрабатывает план борьбы с энергетическим кризисом в преддверии зимы. Politico со ссылкой на источники писала, что Еврокомиссия предложила несколько мер для преодоления ситуации. Среди них — установление предельной цены на российский газ (однако по этому вопросу в ЕС все еще нет согласия), сокращение потребления электроэнергии, поддержка коммунальных компаний, введение налога для компаний, работающих на ископаемом топливе и получающих большие прибыли.

Теги
Греция ЕС цены на газ
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