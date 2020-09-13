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Протесты в Белоруссии ,  
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Как прошло шестое протестное воскресенье в Минске

Разгром координационного совета оппозиции не сказался на числе митингующих
В Минске прошла шестая воскресная протестная акция. Участников было не меньше, чем в предыдущие дни. Кроме того, это была самая продолжительная акция — маршрут шествия постоянно менялся
Фото: AP
Фото: AP

Марш героев

В воскресенье 13 сентября митинг в белорусской столице собрал, по неофициальным оценкам, более 100 тысяч человек. На неделе в республике прошло рекордное количество задержаний активистов оппозиции. Марш героев был посвящен поддержке задержанных членов Координационного совета оппозиции и всех пострадавших или лишившихся работы — заводских рабочих, продолжающих забастовки, шахтеров, программистов PandaDoc и других.

В понедельник, 7 сентября, была задержана член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова и два члена совета — Иван Кравцов и Антон Родненков. 9 сентября задержаны были еще два члена президиума КС — Максим Знак и Сергей Салей. Из семи членов президиума совета, созванного по инициативе кандидата в президенты Светланы Тихановской, на свободе в Минске остается только нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич. Остальные либо задержаны, либо покинули Белоруссию.

На митинге звучали лозунги в поддержку Марии Колесниковой, которую неизвестные силовики попробовали насильно вывезти из страны на Украину, но на границе она сумела порвать паспорт. В итоге ей предъявили обвинение в попытке захвата власти и отправили в СИЗО. После этого поступка, на который не отважились другие оппозиционеры и члены Координационного совета, которых также силой вывозили за границу, Колесникова стала едва ли не главным символом и героем протеста. Незадолго до начала акции в telegram-канале Nexta было опубликовано ее заранее записанное обращение с призывом прийти на марш. «Верните нашу Машу!» — скандировала в воскресенье толпа.

Мария Колесникова — РБК: «Белорусы ощутили силу самим разобраться»
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Мария Колесникова

Народное творчество также породило несколько новых лозунгов. «Пошел вон, ты и твой ОМОН!», «Балет по всем каналам!», «Пора менять лысую резину» и другие. Звучали и ставшие уже традиционными лозунги — «Лукашенко в автозак» и «Живе Беларусь».

Акция протеста в Минске. Фоторепортаж
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Марш обходных путей

Ожидалось, что после недели задержаний власти решатся и на разгон воскресной акции. И поначалу к этому шло. Марш должен был начаться в 14:00, но силовики провели задержание первых групп, вышедших на улицы, и до 15:00 не давали в центре города собраться какой-нибудь значительной массе. С 14:00 исчез и мобильный интернет. Но в конце концов людям все-таки удалось занять проезжую часть проспекта Победителей и выйти к окруженной колючей проволокой и военными стеле «Минск — город-герой». Там к ним присоединилась другая многотысячная группа, пришедшая по проспекту Машерова. Окрепшая и насчитывавшая уже несколько десятков тысяч толпа не задерживаясь свернула на Машерова, откуда открылся вид на ставший уже знаменитым своим сопротивлением властям жилой комплекс «Каскад». Каждый день местные энтузиасты натягивают между высотными башнями комплекса бело-красно-белые флаги, а власти каждый день их снимают. В этот раз флаг был на месте — его было видно за несколько километров, и этот символ сразу воодушевил толпу.

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Конечной точкой марша должны были стать «Дрозды» — правительственный жилой комплекс, где живут председатель ЦИК Лидия Ермошина и где расположена одна из резиденций президента. Избегая оцеплений, толпа, которая постоянно росла в размерах, организованно сделала огромный крюк — прошла по всем местам «боевой славы» первых дней протеста, в том числе мимо станции метро «Пушкинская» — месту гибели протестующего Александра Тарайковского. Оттуда повернула на проспект Пушкина и пошла в сторону площади Государственного флага. В итоге ее все-таки встретило оцепление — у стадиона «Минск-арена», куда протестующие дошли к 18:00. Обычно в это время акции уже заканчивалась, но не в этот день. Часть протестующих откололась от основной толпы и пошла к «Дроздам», там, как рассказали очевидцы, против людей впервые с начала протестов применили спецсредства — светошумовые гранаты. Но люди перегруппировались и вернулись к основной толпе.

МВД республики применение светошумовых гранат в воскресенье опровергло, но сообщило о сделанном в центре города предупредительном выстреле в воздух из помпового ружья. Сотрудники милиции задерживали активных участников на проспекте Победителей, в это время другие люди пытались их отбить, для пресечения этих действий и был сделан выстрел сообщила представитель МВД.

После этого протестующие решили не задерживаться у «Дроздов», а пошли обратно — в центр Минска. Самая масштабная группа прошествовала по проезжей части до «Пушкинской». На всем пути людей подбадривали гудками автомобилисты. В толпе были и несколько российских триколоров. «Я гражданин Беларуси и я против Путина и Лукашенко, — объяснил РБК один из мужчин с российским флагом на плечах. — Наши народы пытаются поссорить. Россияне — народ, как и мы. И если они [Путин с Лукашенко] победят, то потеряют Беларусь, как и Украину».

Подводя итог шестому протестному воскресенью, один из участников марша, 29-летний Кирилл заявил, что люди продолжат выходить на воскресные акции. По его мнению, протестная активность сохранится и во все остальные дни, просто сейчас она перенеслась в районы, и трансформировалась в разные «партизанские» действия — люди вывешивают флаги, украшают ленточками деревья и заграждения, рисуют муралы. «Протест точно не утихает. Он принимает немного другие формы. Завтра поездка [Лукашенко] к Путину, и я думаю, мы нормально испортили ему малину», — добавляет он.

Александр Лукашенко в воскресенье на публике не появлялся, в понедельник он направится в Россию для переговоров с Владимиром Путиным.

Автор: Александр Атасунцев
Теги: Белоруссия, протесты, Мария Колесникова, Александр Лукашенко
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