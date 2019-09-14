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Хантсман сообщил о встрече США и России по увеличению числа дипломатов

Представители России и США провели консультации по вопросу увеличения числа дипломатов в обеих странах. Об этом заявил посол США в России Джон Хантсман в интервью «Интерфаксу».

По его словам, на этой неделе в Вене прошли консультации между замминистра иностранных дел России Олегом Сыромолотовым и замгоссекретаря США Джоном Салливаном, в ходе которых они согласовали дальнейшие совместные шаги.

«Переговоры по вопросам двусторонних отношений, о путях увеличения численности необходимого персонала в обеих странах для выполнения дипломатической работы» состоялись 12 сентября, добавил Хантсман. 

Он выразил уверенность, что в следующие месяцы активизируется взаимодействие двух стран на высоком уровне в вопросах контроля над вооружениями и стратегической стабильности.

Материал дополняется

Автор: Виктория Тютина
Теги: США, американские дипломаты, российские дипломаты, увеличение
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