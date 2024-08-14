 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Украинский омбудсмен рассказал об обсуждении обмена пленными с Россией

Сюжет
Военная операция на Украине
Лубинец заявил, что обсуждал тему военнопленных в Курской области с российским омбудсменом Татьяной Москальковой. Она о подобных дискуссиях не сообщала. Минобороны 14 августа отчиталось о пленении 18 украинских военных в регионе
Фото: Paula Bronstein / Getty Images
Фото: Paula Bronstein / Getty Images

Уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец заявил в эфире телемарафона, что обсуждал со своей российской коллегой Татьяной Москальковой тему военнопленных в Курской области. Фрагмент интервью он опубликовал в своем телеграм-канале.

«Обмен информацией продолжается. <...> Украина всегда готова продолжать обменные процессы», — сказал он.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова не сообщала о дискуссиях по обмену пленными с украинским коллегой на фоне боев в Курской области.

Власти Курской области предупредили о фейках об отмене медицинской помощи
Политика
Фото:Никита Попов / РБК

РБК обратился за комментарием в аппарат уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и к депутату Государственной думы, представителю парламентской координационной группы по вопросам военной операции Шамсаилу Саралиеву.

В боях в Курской области, которые продолжаются с 6 августа, на стороне Киева участвуют в том числе 22-я отдельная механизированная и 80-я отдельная десантно-штурмовая бригады ВСУ. По словам замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова, всего в боях принимали участие 11 тыс. украинских военнослужащих.

По данным российского Минобороны, к 14 августа за время боевых действий потери украинских сил составили до 2,3 тыс. военнослужащих. В этот же день ведомство отчиталось о взятии в плен 18 украинских военных. Алаудинов говорил, что в плен к украинцам попали пятеро бойцов отряда «Ахмат Чечня» — три стрелка и два связиста.

За время боев под контролем украинских сил оказались 28 населенных пунктов в регионе, где могут оставаться около 2 тыс. человек, отчитывался 12 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. По его словам, украинские силы зашли вглубь области на 12 км.

Россия вышла из конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств

Собянин объяснил перекладывание плитки в Москве

На Солнце произошла мощная вспышка

Алаудинов заявил, что ВСУ планировали захватить Курскую АЭС

Силуанов дал россиянам совет, куда вложить деньги

Читайте форум РБК-Крипто в Telegram

В Новой Зеландии благотворительная организация разослала леденцы с метамфетамином

Видео с украинскими военными, взятыми в плен в Курской области

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова, Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
При участии
Яна Баширова
обмен пленными Украина Военная операция на Украине омбудсмен
Материалы по теме
Польша заочно обвинила в шпионаже участника обмена заключенными с Россией
Политика
Минобороны сообщило о 18 военных ВСУ, взятых в плен в Курской области
Политика
Алаудинов заявил о пленении пяти бойцов отряда «Ахмат Чечня»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 августа
EUR ЦБ: 100,31 (-0,25) Инвестиции, 17:47 Курс доллара на 15 августа
USD ЦБ: 90,01 (-2,65) Инвестиции, 17:47
Россия призвала Израиль прекратить провокации у мечети Аль-АксаПолитика, 22:58
Украинский омбудсмен рассказал об обсуждении обмена пленными с РоссиейПолитика, 22:42
Москва призвала МАГАТЭ публично назвать ответственных за атаки на ЗАЭСПолитика, 22:30
Двое сотрудников МЧС пострадали при обстреле ГорловкиПолитика, 22:18
Власти Курской области предупредили о фейках об отмене медицинской помощиПолитика, 22:02
В Киеве в руках посетителя кафе взорвалась учебная гранатаОбщество, 22:00
Как падающие рейтинги вынудили премьера Японии объявить об отставкеПолитика, 21:53
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В курском Глушково объявили обязательную эвакуациюПолитика, 21:45
Российские школьники победили на олимпиаде по искусственному интеллектуОбщество, 21:35
Байден пошутил, что на пенсии станет блогеромПолитика, 21:31
Созданный россиянами IT-сервис Miro уйдет из страны в сентябреТехнологии и медиа, 21:30
Польша заочно обвинила в шпионаже участника обмена заключенными с РоссиейПолитика, 21:29
В Паралимпийских играх примут участие 90 российских спортсменовСпорт, 21:27
«Динамо» одержало волевую победу над новичком РПЛ в Кубке РоссииСпорт, 21:26