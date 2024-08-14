Украинский омбудсмен рассказал об обсуждении обмена пленными с Россией

Лубинец заявил, что обсуждал тему военнопленных в Курской области с российским омбудсменом Татьяной Москальковой. Она о подобных дискуссиях не сообщала. Минобороны 14 августа отчиталось о пленении 18 украинских военных в регионе

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Уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец заявил в эфире телемарафона, что обсуждал со своей российской коллегой Татьяной Москальковой тему военнопленных в Курской области. Фрагмент интервью он опубликовал в своем телеграм-канале.

«Обмен информацией продолжается. <...> Украина всегда готова продолжать обменные процессы», — сказал он.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова не сообщала о дискуссиях по обмену пленными с украинским коллегой на фоне боев в Курской области.

РБК обратился за комментарием в аппарат уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и к депутату Государственной думы, представителю парламентской координационной группы по вопросам военной операции Шамсаилу Саралиеву.

В боях в Курской области, которые продолжаются с 6 августа, на стороне Киева участвуют в том числе 22-я отдельная механизированная и 80-я отдельная десантно-штурмовая бригады ВСУ. По словам замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова, всего в боях принимали участие 11 тыс. украинских военнослужащих.

По данным российского Минобороны, к 14 августа за время боевых действий потери украинских сил составили до 2,3 тыс. военнослужащих. В этот же день ведомство отчиталось о взятии в плен 18 украинских военных. Алаудинов говорил, что в плен к украинцам попали пятеро бойцов отряда «Ахмат Чечня» — три стрелка и два связиста.

За время боев под контролем украинских сил оказались 28 населенных пунктов в регионе, где могут оставаться около 2 тыс. человек, отчитывался 12 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. По его словам, украинские силы зашли вглубь области на 12 км.