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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны рассказало, где ВСУ пытались прорваться в Курской области

Минобороны: попытки прорыва мобильных групп ВСУ пресечены в пяти курских селах
Сюжет
Военная операция на Украине
Командир спецназа «Ахмат» ранее сегодня сообщал, что ВСУ задействовали в наступлении 11 тыс. человек, однако они уже блокированы. По данным Минобороны, мобильные группы ВСУ пытались прорваться в районе пяти курских сел
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Российские войска пресекли попытки прорыва мобильных групп ВСУ на бронетехнике вглубь Курской области в районах сел Скрылевка, Левшинка, Семеновка, Алексеевский, Камышное, сообщило Минобороны России. Кроме этого, в районе села Мартыновка были обнаружены и уничтожены две группы противника на пикапах.

«За сутки потери ВСУ составили до 270 военнослужащих и 16 единиц бронетехники, в том числе два танка, бронетранспортер «Страйкер», 13 боевых бронированных машин, а также десять автомобилей и 122-миллиметровая гаубица Д-30. 18 военнослужащих ВСУ взяты в плен», — сказано в сообщении министерства. Всего за время боевых действий на курском направлении потери ВСУ составили до 2300 военнослужащих.

Село Скрылевка расположено в Кореневском районе Курской области, находится примерно в 15 км к востоку от села Коренево.

Деревня Левшинка и поселок Семеновка находятся на юге Льговского района, на реке Малая Локня.

Хутор Алексеевский расположен в районе поселка Каучук в Кореневском районе. Село Камышное находится в Беловском районе на юге Курской области.

Алаудинов раскрыл количество военных ВСУ и их цели в Курской области
Политика
Фото:Вячеслав Ратинский / Reuters

Бои на приграничных территориях Курской области продолжаются с утра 6 августа. За это время под контролем украинских военных оказались 28 населенных пунктов в регионе, где могут оставаться около 2 тыс. человек, отчитывался 12 августа врио губернатора Алексей Смирнов. По его словам, украинские силы зашли вглубь области на 12 км.

Ранее сегодня замначальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов сообщал, что ВСУ в ходе своей операции в Курской области планировали уже к 11 августа захватить Курскую АЭС, а всего в наступлении принимали участие свыше 11 тыс. украинских военных. По его словам, свою задачу ВСУ не выполнили, а весь ресурс, «который был более-менее на ходу», оказался «заброшен в топку».

В Киеве называли целью операции в Курской области усиление позиций на переговорах. Президент России Владимир Путин счел, что одной из целей действий ВСУ является остановка наступления российских войск в Донбассе. Однако, по его словам, темпы операции там не снизились, а увеличились в полтора раза. Глава государства также счел бесперспективным ведение переговоров с теми, кто «без разбора наносит удары по мирным людям».

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Минобороны наступление ВСУ Курская область диверсанты Военная операция на Украине
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