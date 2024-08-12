СК назвал ответственных за атаку ВСУ в Курской области

Фигурантами дела в связи с атакой на Курскую область стали командиры участвующих в боях 22-й и 80-й бригад ВСУ, сообщили в СК. Их подозревают в совершении теракта, убийстве и покушении на убийство

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Следственный комитет установил, что в атаке на Курскую область участвовали в том числе 22-я отдельная механизированная и 80-я отдельная десантно-штурмовая бригады ВСУ, заявили в ведомстве.

В связи с этим фигурантами возбужденного в связи с атакой уголовного дела стали командиры этих частей Владимир Пипко и Эмиль Ишкулов, сообщили в СК. Они подозреваются в совершении террористического акта, убийстве и покушении на убийство. Для привлечения к уголовной ответственности устанавливают другие лица, причастные к исполнению приказов, добавили в ведомстве.

СК завел уголовные дела в связи с атакой на Курскую область спустя день боевых действий — 7 августа. Дела возбуждены по статьям террористический акт (205 УК), убийство (105 УК), незаконное ношение оружия и боеприпасов (222, 222.1 и 222.2 УК), посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов (317 УК) и представителей власти (318 УК).

«В рамках расследования фиксируются факты целенаправленного посягательства на жизнь мирных жителей и гражданские объекты. <...> В ходе осмотров установлено, что украинской стороной в Курской области активно используется стрелковое оружие, тяжелая техника, ракетные системы залпового огня и другое вооружение, поставленное странами НАТО. По изъятым вещественным доказательствам назначены необходимые экспертизы», — говорится в сообщении.

По данным Минобороны, военнослужащие 22-й бригады ВСУ в количестве до 300 человек начали атаку на Курскую область 6 августа в районах приграничных Николаево-Дарьино и Олешни.

До этого 22-я бригада ВСУ упоминалась в сводках Минобороны в контексте боев в ДНР (16 июня и 20 июля), в Херсонской области (10 июля), Харьковской и Сумской областях (7 августа). 10 августа российское военное ведомство сообщило об уничтожении командного состава подразделения 22-й бригады ВСУ в приграничном районе Курской области ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М». Тогда, по данным Минобороны России, погибли 15 человек.

12 августа ведомство сообщило об ударах по 22-й, 61-й и 115-й механизированным бригадам ВСУ в районах Куриловки, Плехово, Любимовки, Суджи, Косицы, Гоголевки, Казачей Локни, Михайловки и Свердляковки Курской области. В той же сводке сообщалось об отражении семи атак 80-й и 82-й десантно-штурмовых брид ВСУ в районах Мартыновки, Борок и Коренево.

В Курской области ввели режим ЧС федерального значения. Также в Курской и соседних Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции (КТО). По данным Минобороны России, за время боев украинская сторона потеряла до 1,6 тыс. человек и 269 единиц боевой техники, включая 32 танка и пусковую установку реактивной системы залпового огня (РСЗО).

Врио губернатора Алексей Смирнов доложил президенту Владимиру Путину, что под контролем ВСУ по состоянию на 12 августа находятся 28 населенных пунктов, там остаются около 2 тыс. человек. По словам главы региона, украинские силы проникли на 12 км вглубь территории области. Он рассказал о 12 погибших в ходе боев мирных жителях.

Целью операции ВСУ в Курской области в Киеве назвали усиление позиций на переговорах. Президент России Владимир Путин счел действия Украины «масштабной провокацией». В российском МИДе обещали жесткий ответ.