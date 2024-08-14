Власти Курской области предупредили о фейках об отмене медицинской помощи

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Власти Курской области призвали не верить информации о приостановке медицинской помощи, которая, по их данным, распространяется украинскими спецслужбами. Об этом сообщил официальный телеграм-канал администрации региона.

В сообщении приводится поддельный приказ минздрава области, в котором сообщается «о создании нескольких военных госпиталей на базе гражданских больниц, приостановке медицинской помощи жителям». Отдельное внимание уделяется пункту про «возможное радиационное поражение раненых», добавили в администрации.

«Эта фальшивка легко разоблачается по неправильному названию наших больниц, включая те, что были ранее объединены», — обратили внимание там.

Курские власти попросили жителей сохранять «бдительность и благоразумие» и сообщать о фейках в личные сообщения на странице администрации во «ВКонтакте».

В Курской области с 6 августа продолжаются бои. К 12 августа под контролем ВСУ находились 28 населенных пунктов, там оставались около 2 тыс. человек, сообщал врио губернатора региона Алексей Смирнов. Из четырех приграничных районов, а также районов, соседствующих с Курской АЭС, вывозят людей. Всего эвакуации подлежат 180 тыс. человек, к 12 августа выехали 121 тыс., уточнял Смирнов. 14 августа обязательную эвакуацию объявили в Глушково.

В регионе ввели режим ЧС федерального значения, там и в соседних Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции. Минобороны России отчитывалось о предотвращении попыток прорыва ВСУ. По данным российского военного ведомства, потери украинской стороны за время боев в Курской области к 14 августа составили 2,3 тыс. человек и 382 единицы техники.

Еще 7 августа руководители более чем десяти российских регионов выразили поддержку Курской области. В частности, Москва и Петербург направили туда врачей, некоторые области забирают детей, эвакуированных с приграничных территорий.