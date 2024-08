Украинский дайвер отвергла причастность к подрыву «Северных потоков»

Одна из фигуранток дела о подрыве «Северных потоков» — Светлана заявила о непричастности к инциденту. В интервью Tagesshau она утверждает, что в то время была в Болгарии, Politico рассказала, что была на Украине, предоставив фото

Утечка газа на месте взрыва, сентябрь 2022 года (Фото: Danish Defence Ministry / Global Look Press)

Немецкие СМИ 14 августа сообщили, что Генпрокуратура Германии выдала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу Владимира З. или Ж. (в немецких и польских изданиях его называют Wolodymyr Z. или S., Politico пишет, что его фамилия — Журавлев), которого подозревают в причастности к подрыву «Северных потоков» в сентябре 2022 года. Tagesshau в качестве подозреваемых называло также владельцев школы дайвинга в Киеве — Евгения и Светлану У.

В телефонном разговоре Светлана заявила Tagesshau, что не причастна к подрывам трубопроводов, не знает подозреваемого Ж., а в сентябре 2022 года находилась на отдыхе в Болгарии. На данный момент она находится в Киеве, отмечает издание.

В интервью Politico Светлана Успенская также заявила, что ни она, ни ее муж не причастны к подрывам, настаивая на том, что в то время находилась в Киеве. По данным газеты, после начала военной операции на Украине она с детьми жила в Австрии, Болгарии и других местах, а сейчас находится в Польше. Ее муж Евгений участвует в боях на Украине, пишет Politico.

Успенская подтвердила изданию, что она дайвер, подчеркнув, что ее «максимальная глубина — 30 м». Взрывы на «Северных потоках» произошли на глубине 70–80 м, что, по ее словам, могло быть сделано спецназом, но не ею. Женщина добавила, что планирует подать в суд на немецкие СМИ на «пару миллионов евро» за то, что они назвали ее имя в этом деле. Успенская также предоставила Politico несколько фотографий с геоданными, где она запечатлена в разных районах на Украине осенью 2022 года.

Всего, по данным немецких СМИ, причастными к взрывам «Северных потоков» немецкие следователи считают шесть человек (пятерых мужчин и одну женщину), которые в начале сентября 2022 года вышли из ростокского порта Хоэ-Дюне на парусной яхте Bavaria Cruiser 50 Andromeda. Среди них, предположительно, был и Владимир Ж.

После остановок на Рюгене, Борнхольме и Кристиансё в Дании, Сандхамне в Швеции и Колобжеге в Польше судно вернулось в Росток. По версии следствия, в какой-то момент пути дайверы нырнули на дно моря и прикрепили взрывные устройства к трубопроводам.

Правоохранители пришли к выводу, что к взрывам могут быть причастны профессиональные водолазы. Тогда, говорится в расследовании, подозрение пало на украинцев — инструкторов подводного плавания в киевской школе Scuba Family.

Пресс-секретарь генерального прокурора Польши Анна Адамяк подтвердила, что польские власти получили ордер на арест Владимира Ж. от немецкой стороны, однако, когда правоохранители прибыли в предполагаемое место его пребывания, мужчины там уже не было. По данным Варшавы, он пересек польско-украинскую границу в начале июля.

Взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» произошли в конце сентября 2022 года, компания-оператор Nord Stream AG сообщила о беспрецедентных разрушениях. The New York Times (NYT), Die Zeit, The Washington Post (WP) и другие западные издания со ссылкой на источники сообщали о действиях «проукраинской группировки», которая арендовала яхту «Андромеда», загрузила на нее взрывчатку в немецком порту и затем вышла к месту взрывов.

Власти Украины отвергали обвинения в причастности к взрывам. Российский президент Владимир Путин возложил вину за произошедшее на «англосаксов» и назвал «чушью» версию о причастности «неких украинцев».