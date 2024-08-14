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Подрыв «Северных потоков» ,  
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Германия назвала расследование по «Северным потокам» своим приоритетом

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Подрыв «Северных потоков»
Фото: Swedish Coast Guard / Getty Images
Фото: Swedish Coast Guard / Getty Images

Расследование взрывов на газопроводах «Северный поток» имеет наивысший приоритет для правительства Германии, заявил представитель кабинета министров Вольфганг Бюхнер на брифинге.

«Для правительства Германии расследование акта диверсии на «Северных потоках» является наивысшим приоритетом», — сказал он (цитата по ТАСС).

По всем вопросам о ходе разбирательства Бюхнер попросил обращаться к генеральному федеральному прокурору, так как правительство не может предоставить никакую дополнительную информацию.

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При этом в Генпрокуратуре на вопрос о ходе расследования РБК отвечать отказались. Ранее издания Süddeutsche Zeitung, Die Zeit и ARD сообщили, что ведомство выдало ордер на арест украинского инструктора по дайвингу Владимира З., подозреваемого в причастности к подрывам трубопроводов.

Следствие полагает, что Владимир З. с сообщниками мог прикрепить взрывчатку к трубопроводам, расположенным на глубине. Журналистам удалось дозвониться до подозреваемого, который отверг свою причастность к преступлению.

По данным немецких изданий, всего по подозрению в совершении диверсий проходят три украинских инструктора по дайвингу, однако ордер пока выдан лишь на одного из них.

Российский президент Владимир Путин возложил вину за подрыв газопроводов на «англосаксов» и назвал «чушью» версию о причастности «неких украинцев». Киев свою причастность тоже опроверг.

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