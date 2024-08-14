В Курске после атаки ВСУ выросло число желающих заключить контракт
Число жителей Курска, которые хотят заключить контракты с российской армией, за последнюю неделю выросло в три раза, заявил ТАСС начальник пункта отбора подполковник Вячеслав Бобренев.
«Если раньше у нас было четыре-пять человек в сутки, то сейчас 10–15», — сказал он. По словам Бобренева, сразу после подписания контрактов людей отправляют в воинские части. Некоторые будут служить в Курской области, где уже более недели продолжаются бои с украинскими военными, другие — в Донбассе, сказал он.
О росте числа контрактников на фоне боевых действий в Курской области говорил и президент Владимир Путин, заявив, что попытки Украины «посеять рознь, раздоры», а также «запугать людей» не сработали. В июле Минобороны сообщало, что с начала 2024 года контракты с оборонным ведомством подписали около 190 тыс. россиян, то есть среднестатистический темп набора составлял около 1 тыс. человек в сутки.
В Курской области действуют режим ЧС федерального характера и режим контртеррористической операции. Из приграничных территорий выехали более 120 тыс. жителей, а всего эвакуировать необходимо около 180 тыс. человек, говорил врио губернатора Алексей Смирнов. По его словам, по состоянию на 12 августа под контролем ВСУ были 28 населенных пунктов.
Российское Минобороны сообщает о предотвращении попыток мобильных групп ВСУ прорваться вглубь области, отражении атак и взятии украинских военных в плен. Потери Украины с начала боев на курском направлении, по оценке ведомства, составляют до 2300 человек.
В начале августа Смирнов сообщил, что региональные выплаты контрактникам в Курской области вырастут со 100 тыс. руб. до 400 тыс. руб. Соответствующие рекомендации ранее дал Путин.
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