Путин сообщил о росте числа контрактников в последние дни

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Число мужчин, желающих заключить контракты с Минобороны России, в последние дни увеличилось, сообщил президент Владимир Путин на совещании в Ново-Огарево по ситуации на российско-украинской границе.

По его словам, намерение противника «запугать людей» не сработало. «Ответ со стороны граждан России уже есть — это единодушная поддержка всех, кто попал в беду, поддержка армии и увеличение — что очень важно — количества желающих присоединиться к нашим мужчинам, к бойцам, которые <...> c оружием в руках защищают Россию», — сказал Путин.

В середине июля Минобороны сообщало о стабильном наборе военнослужащих по договору, с начала 2024 года в ряды военных поступили около 190 тыс. контрактников. То есть примерно по 1 тыс. человек в сутки вызываются служить по контракту.

В Москве единовременная выплата при такой форме службы составляет 1,9 млн руб., а в Санкт-Петербурге — 2,1 млн руб.

В Курской области с 6 августа продолжаются бои с военнослужащими ВСУ. В регионе введен режим ЧС федерального характера. 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях ввели также режим КТО.

Под контролем украинских сил в Курской области находятся 28 населенных пунктов, заявил врио губернатора региона Алексей Смирнов в ходе совещания с президентом.