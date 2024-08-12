 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Путин сообщил о росте числа контрактников в последние дни

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Число мужчин, желающих заключить контракты с Минобороны России, в последние дни увеличилось, сообщил президент Владимир Путин на совещании в Ново-Огарево по ситуации на российско-украинской границе.

По его словам, намерение противника «запугать людей» не сработало. «Ответ со стороны граждан России уже есть — это единодушная поддержка всех, кто попал в беду, поддержка армии и увеличение — что очень важно — количества желающих присоединиться к нашим мужчинам, к бойцам, которые <...> c оружием в руках защищают Россию», — сказал Путин.

В Петербурге увеличили выплату за заключение контракта с Минобороны
Политика
Фото:Сергей Елагин / Бизнес Online / ТАСС

В середине июля Минобороны сообщало о стабильном наборе военнослужащих по договору, с начала 2024 года в ряды военных поступили около 190 тыс. контрактников. То есть примерно по 1 тыс. человек в сутки вызываются служить по контракту.

В Москве единовременная выплата при такой форме службы составляет 1,9 млн руб., а в Санкт-Петербурге — 2,1 млн руб.

В Курской области с 6 августа продолжаются бои с военнослужащими ВСУ. В регионе введен режим ЧС федерального характера. 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях ввели также режим КТО.

Под контролем украинских сил в Курской области находятся 28 населенных пунктов, заявил врио губернатора региона Алексей Смирнов в ходе совещания с президентом.

Глава МАГАТЭ призвал к максимальной сдержанности в связи с ситуацией вблизи Курской АЭС

В трех областях России ввели режим контртеррористической операции

Белоусов назвал четыре фактора успеха в современных военных конфликтах

В Курской области решили вывезти жителей приграничного Беловского района

Жителям Курской области, которые вынужденно покинули свои дома, выплатят по 10 тыс. руб.

Депутат Думы раскритиковал оборону в Курской области

Белоруссия усилит группировки войск на границе с Украиной

В ЧВК «Вагнер» заявили о желании принять участие в боях в Курской области

Балицкий заявил о переброске части сил из Запорожской области в Курскую
Теги
Персоны
Владимир Путин контрактная служба Армия
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Осужденный по делу об убийстве Немцова заключил контракт с Минобороны
Политика
Кремль объяснил рост выплат военным за подписание контракта
Политика
В Ростовской области увеличили до ₽1,2 млн выплаты для контрактников
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 августа
EUR ЦБ: 95,18 (+1,05) Инвестиции, 09 авг, 21:56 Курс доллара на 10 августа
USD ЦБ: 87,99 (+1,43) Инвестиции, 09 авг, 21:56
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 16:00
В России определили признаки для изъятия дачных участков и земли под ИЖСНедвижимость, 15:57
Путин не исключил возможность новых атак ВСУ на приграничные регионыПолитика, 15:56
Действие ОСАГО расширят на Белоруссию с 1 октябряОбщество, 15:47
Литва направила ноту протеста после акции с краской у посольства в МосквеПолитика, 15:42
Глава Курской области заявил о применении ВСУ химического оружияПолитика, 15:39
Путину доложили о 40 км противотанковых рвов в Курской областиПолитика, 15:39
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Сестра гимнастки из США объяснила расизмом решение CAS лишить ее медалиСпорт, 15:33
Путин сообщил о росте числа контрактников в последние дниПолитика, 15:28
Глава Курской области сообщил о 12 погибших жителях в результате атак ВСУ⁠Политика, 15:26
Путин пообещал достойный ответ России на вторжение в Курскую областьПолитика, 15:24
Крипторынок вернулся в зону «экстремального страха» после обвала биткоинаКрипто, 15:22
Курский губернатор назвал число населенных пунктов под контролем ВСУ⁠Политика, 15:15
Белорусские ВВС и ПВО отправились в Россию для совместных ученийПолитика, 15:13