Путин сообщил о росте числа контрактников в последние дни
Число мужчин, желающих заключить контракты с Минобороны России, в последние дни увеличилось, сообщил президент Владимир Путин на совещании в Ново-Огарево по ситуации на российско-украинской границе.
По его словам, намерение противника «запугать людей» не сработало. «Ответ со стороны граждан России уже есть — это единодушная поддержка всех, кто попал в беду, поддержка армии и увеличение — что очень важно — количества желающих присоединиться к нашим мужчинам, к бойцам, которые <...> c оружием в руках защищают Россию», — сказал Путин.
В середине июля Минобороны сообщало о стабильном наборе военнослужащих по договору, с начала 2024 года в ряды военных поступили около 190 тыс. контрактников. То есть примерно по 1 тыс. человек в сутки вызываются служить по контракту.
В Москве единовременная выплата при такой форме службы составляет 1,9 млн руб., а в Санкт-Петербурге — 2,1 млн руб.
В Курской области с 6 августа продолжаются бои с военнослужащими ВСУ. В регионе введен режим ЧС федерального характера. 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях ввели также режим КТО.
Под контролем украинских сил в Курской области находятся 28 населенных пунктов, заявил врио губернатора региона Алексей Смирнов в ходе совещания с президентом.
Глава МАГАТЭ призвал к максимальной сдержанности в связи с ситуацией вблизи Курской АЭС
В трех областях России ввели режим контртеррористической операции
Белоусов назвал четыре фактора успеха в современных военных конфликтах
В Курской области решили вывезти жителей приграничного Беловского района
Жителям Курской области, которые вынужденно покинули свои дома, выплатят по 10 тыс. руб.
Депутат Думы раскритиковал оборону в Курской области
Белоруссия усилит группировки войск на границе с Украиной
В ЧВК «Вагнер» заявили о желании принять участие в боях в Курской области
Балицкий заявил о переброске части сил из Запорожской области в Курскую