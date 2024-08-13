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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об отражении атак ВСУ и зачистке курского села Озерки

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Военная операция на Украине
Российские военные пресекли попытки мобильных групп ВСУ прорваться вглубь России и взяли в плен нескольких украинских военнослужащих. Потери Украины за время боев на курском направлении Минобороны оценило в 2030 человек
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

Российские военные отразили атаку подразделений 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в направлении села Мартыновка в Курской области, сообщило Минобороны.

Также пресечены попытки прорыва мобильных групп ВСУ на бронетехнике вглубь российской территории в районах населенных пунктов Общий Колодезь, Снагость, Каучук, Алексеевский. Удары авиации и артиллерии наносились по бойцам и технике ВСУ в районах Михайловки, Коренево, Николаево-Дарьино, Олешни, Суджи и Николаевки. Они находятся в Суджанском и Кореневском районах области.

«В ходе зачистки населенного пункта Озерки уничтожено до 15 украинских военнослужащих и четыре бронетранспортера «Страйкер», взято в плен шесть боевиков ВСУ», — говорится в сообщении.

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Фото:John Moore / Getty Images

Авиация и ракетные войска поразили резервы ВСУ в районах Мирополья, Могрицы и Петрушевки Сумской области Украины. Потери Киева за сутки Минобороны оценило в 420 военнослужащих, а за все время боев на курском направлении — в 2030 человек.

Село Озерки расположено в Беловском районе Курской области. 12 августа врио главы области Алексей Смирнов сообщил, что на его территорию зашла украинская диверсионно-разведывательная группа, но российским военным удалось стабилизировать ситуацию. Минобороны в тот день отчитывалось о пресечении попытки прорыва украинских войск. Позднее врио зампредседателя правительства области Евгений Лобов сообщил, что район находится под контролем российских вооруженных сил.

Бои в Курской области ведутся с 6 августа, там действует режим КТО. Накануне власти приняли решение об эвакуации жителей Беловского района. По словам Смирнова, всего из приграничных районов необходимо вывезти 180 тыс. человек, из них эвакуированы 121 тыс. 12 августа врио губернатора сообщал, что под контролем ВСУ были 28 населенных пунктов. Президент Владимир Путин назвал главной задачей Минобороны «выдавить, выбить противника» из российских регионов.

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Минобороны Курская область ВСУ Военная операция на Украине
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