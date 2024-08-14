Forbes объяснил, почему Украина не использует F-16 в Курской области

Украина использует первые F-16, полученные от Нидерландов, для противовоздушной обороны, а не ударов по российским военным целям, пишет Forbes, отмечая значительный риск для авиации в зоне боев в Курской области

Самолеты F-16 (Фото: Jared C. Tilton / Getty Images)

Вооруженные силы Украины не применяют полученные от Запада истребители F-16 в ходе атаки на Курскую область, пишет Forbes. По данным издания, украинская сторона впервые применила авиацию в боях на этом направлении, но речь идет о Су-27 советского производства.

Журнал отмечает, что командование украинских вооруженных сил планирует использовать F-16 для патрулирования с целью противовоздушной обороны, а не для «более рискованных атак» по российским военным целям. Главком ВСУ Александр Сырский рассказывал, что истребители будут находиться «в 40 км или более» от линии фронта, чтобы их не сбили российские военные.

Forbes отмечает, что риск для авиации в зоне боев в Курской области значителен для обеих сторон, но у России больше военных самолетов. У Украины, по оценкам экспертов, их может оставаться около ста. «Вторжение... бросит вызов и без того напряженным украинским вооруженным силам», — считает внештатный научный сотрудник украинского Центра оборонных стратегий Ханс Петтер Мидттун.

В 2024 году Украина рассчитывает получить 20 истребителей F-16, а всего Киеву обещаны 79 самолетов из Бельгии, Дании, Норвегии и Нидерландов. Первые шесть прибыли в страну в конце июля. Нидерланды и Дания разрешили применять их для ударов по военным целям в России, но это было еще до попытки вторжения ВСУ в Курскую область.

Президент России Владимир Путин обещал, что российские военные будут уничтожать полученные Киевом F-16, как и другую западную технику. Бои в Курской области, которые идут с 6 августа, он назвал «масштабной провокацией» и пообещал достойный ответ Киеву. Основной задачей российских военных Путин назвал выбить украинские войска с российской территории.