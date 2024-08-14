 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Forbes объяснил, почему Украина не использует F-16 в Курской области

Forbes: Украина не использует F-16 в Курской области из-за высокого риска
Сюжет
Военная операция на Украине
Украина использует первые F-16, полученные от Нидерландов, для противовоздушной обороны, а не ударов по российским военным целям, пишет Forbes, отмечая значительный риск для авиации в зоне боев в Курской области
Самолеты F-16
Самолеты F-16 (Фото: Jared C. Tilton / Getty Images)

Вооруженные силы Украины не применяют полученные от Запада истребители F-16 в ходе атаки на Курскую область, пишет Forbes. По данным издания, украинская сторона впервые применила авиацию в боях на этом направлении, но речь идет о Су-27 советского производства.

Журнал отмечает, что командование украинских вооруженных сил планирует использовать F-16 для патрулирования с целью противовоздушной обороны, а не для «более рискованных атак» по российским военным целям. Главком ВСУ Александр Сырский рассказывал, что истребители будут находиться «в 40 км или более» от линии фронта, чтобы их не сбили российские военные.

Forbes отмечает, что риск для авиации в зоне боев в Курской области значителен для обеих сторон, но у России больше военных самолетов. У Украины, по оценкам экспертов, их может оставаться около ста. «Вторжение... бросит вызов и без того напряженным украинским вооруженным силам», — считает внештатный научный сотрудник украинского Центра оборонных стратегий Ханс Петтер Мидттун.

Зеленский впервые признал действия ВСУ в Курской области
Политика
Владимир Зеленский

В 2024 году Украина рассчитывает получить 20 истребителей F-16, а всего Киеву обещаны 79 самолетов из Бельгии, Дании, Норвегии и Нидерландов. Первые шесть прибыли в страну в конце июля. Нидерланды и Дания разрешили применять их для ударов по военным целям в России, но это было еще до попытки вторжения ВСУ в Курскую область.

Президент России Владимир Путин обещал, что российские военные будут уничтожать полученные Киевом F-16, как и другую западную технику. Бои в Курской области, которые идут с 6 августа, он назвал «масштабной провокацией» и пообещал достойный ответ Киеву. Основной задачей российских военных Путин назвал выбить украинские войска с российской территории.

Минобороны сообщило о потерях ВСУ в Курской области

ООН попросила Россию предоставить доступ в Курскую область

«Сбер» запланировал занять 25% на рынке Крыма к концу года

Что ждет западный автопром из-за падения прибыли и продаж

Алаудинов заявил об остановке «катания» ВСУ в Курской области

ХАМАС выпустил по Израилю дальнобойные ракеты

Джеймс Кэмерон рассказал о работе над новым проектом во вселенной «Терминатора»

Средние ставки по ипотеке превзошли рекорд 2022 года

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
F-16 истребители F-16 ВСУ Украина авиация Курская область
Материалы по теме
В Курской области сбили четыре украинские ракеты
Политика
МИД Молдавии опроверг планы разместить в стране F-16 для Украины
Политика
Украинский пилот назвал F-16 веселым самолетом
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 августа
EUR ЦБ: 100,56 (+3,87) Инвестиции, 13 авг, 17:35 Курс доллара на 14 августа
USD ЦБ: 92,66 (+2,71) Инвестиции, 13 авг, 17:35
Sportsnet сообщил о вероятной продаже клуба Кучерова за рекордные $2 млрдСпорт, 13:51
На востоке Крыма произошла авария на газопроводеОбщество, 13:47
Гашек захотел помочь российским атлетам вернуться на международную аренуСпорт, 13:42
Власти заверили, что контролируют Беловский район Курской областиПолитика, 13:38
The Economist узнал, что Вашингтон опасается трех ядерных конфликтовПолитика, 13:32
5 ошибок в логистике, из-за которых растут расходыPro, 13:24
АвтоВАЗ поднял цены на Lada Granta и Lada NivaАвто, 13:24
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Ермак обсудил с помощником госсекретаря США ситуацию в зоне боевПолитика, 13:12
Силуанов: Минфин и ЦБ перешли к обсуждению создания криптобиржКрипто, 13:11
Власти ФРГ отказались говорить об украинцах в деле о подрыве Nord StreamПолитика, 13:10
Как же все на самом деле: все – об автомобилях «Москвич»РБК х Москвич, 13:10
В Польше заявили о бегстве украинца, разыскиваемого за подрыв Nord StreamПолитика, 13:08
ВСУ признали гибель пилота МиГ-29 на боевом заданииПолитика, 13:07
Стоимость блокчейн-сетей на базе Ethereum достигнет $1 трлн к 2030 годуКрипто, 13:05