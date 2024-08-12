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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский впервые признал действия ВСУ в Курской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Боевые действия в Курской области были одной из тем заседания ставки Зеленского. С докладом о «наступательной операции» выступил главком Сырский
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Juan Medina / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проведении заседания ставки верховного главнокомандующего, на которой был заслушан доклад об «операции ВСУ» в Курской области. Таким образом, он впервые публично высказался по поводу действий украинской армии в этом регионе.

Сырский участвовал в заседании по видеосвязи. Он назвал операцию в Курской области «наступательной» и заявил, что она продолжается.

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Прорыв границы ВСУ в Суджанском районе Курской области произошел 6 августа, бои распространились на соседний Кореневский район. Как заявил 12 августа врио губернатора региона Алексей Смирнов, ВСУ контролируют 28 населенных пунктов, «глубина проникновения» украинских сил в регионе «составляет 12 км, ширина по фронту — 40 км». Четкой линии фронта нет, сказал он, в том числе из-за активности диверсантов. На территории области погибли 12 мирных жителей, ранены — 121, в том числе десять детей, уточнил врио.

Президент Владимир Путин назвал несколько целей, которые ставила Украина при атаке на Курскую область: улучшение своих переговорных позиций, остановка наступления России в Донбассе и разрушение единства российского общества. Он задался вопросом, «о каких переговорах вообще может идти речь» с теми, кто атакует мирное население.

Как писала The Times, Зеленский долгое время оказывал давление на военачальников, чтобы те начали летнее наступление. Газета связала это с «отчаянной попыткой» украинского лидера изменить мнение о том, что Киев проигрывает. Атака Украины может достичь только «ограниченной цели» и не сможет существенно переломить ход военных действий, писало издание.

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Владимир Зеленский Украина Курская область ВСУ Александр Сырский
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Александр Сырский фото

Александр Сырский

главнокомандующий ВСУ
26 июля 1965 года
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