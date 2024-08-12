Зеленский впервые признал действия ВСУ в Курской области

Боевые действия в Курской области были одной из тем заседания ставки Зеленского. С докладом о «наступательной операции» выступил главком Сырский

Владимир Зеленский (Фото: Juan Medina / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проведении заседания ставки верховного главнокомандующего, на которой был заслушан доклад об «операции ВСУ» в Курской области. Таким образом, он впервые публично высказался по поводу действий украинской армии в этом регионе.

Сырский участвовал в заседании по видеосвязи. Он назвал операцию в Курской области «наступательной» и заявил, что она продолжается.

Прорыв границы ВСУ в Суджанском районе Курской области произошел 6 августа, бои распространились на соседний Кореневский район. Как заявил 12 августа врио губернатора региона Алексей Смирнов, ВСУ контролируют 28 населенных пунктов, «глубина проникновения» украинских сил в регионе «составляет 12 км, ширина по фронту — 40 км». Четкой линии фронта нет, сказал он, в том числе из-за активности диверсантов. На территории области погибли 12 мирных жителей, ранены — 121, в том числе десять детей, уточнил врио.

Президент Владимир Путин назвал несколько целей, которые ставила Украина при атаке на Курскую область: улучшение своих переговорных позиций, остановка наступления России в Донбассе и разрушение единства российского общества. Он задался вопросом, «о каких переговорах вообще может идти речь» с теми, кто атакует мирное население.

Как писала The Times, Зеленский долгое время оказывал давление на военачальников, чтобы те начали летнее наступление. Газета связала это с «отчаянной попыткой» украинского лидера изменить мнение о том, что Киев проигрывает. Атака Украины может достичь только «ограниченной цели» и не сможет существенно переломить ход военных действий, писало издание.