В районе Керченского пролива сбили две ракеты, Крымский мост не пострадал
Силы ПВО сбили две ракеты в районе Керченского пролива, Крымский мост не поврежден, сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.
«Прошу соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации», — добавил он.
Движение по Крымскому мосту было временно перекрыто, сообщил в 12:36 мск телеграм-канал о ситуации на мосту.
В Минобороны позже сообщили о перехвате украинской зенитной ракеты С-200, переделанной в ударный вариант. В ведомстве заявили, что ракета была уничтожена, пострадавших и разрушений нет.
В соцсетях ранее начало распространяться видео с дымом над Крымским мостом. Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что специальными службами была «поставлена дымовая завеса». По его словам, движение на мосту в ближайшее время будет возобновлено.
Минувшей ночью, 12 августа, два десятка украинских дронов предприняли попытку атаковать объекты в Крыму, сообщали в Минобороны. Атака была отбита, пострадавших и разрушений нет, сказали в ведомстве. Ответственность за произошедшее в министерстве возложили на Киев.
В октябре 2022 года на Крымском мосту взорвался грузовик, в результате чего погибли четыре человека. Также оказались повреждены конструкции объекта. Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом и возложил ответственность на украинские спецслужбы. СБУ позднее признала свою причастность к взрыву.
Еще один взрыв на Крымском мосту произошел в середине июля текущего года. Погибли два человека, одна часть пролета моста оказалась полностью разрушена и не подлежит восстановлению, сообщал вице-премьер Марат Хуснуллин. Москва возложила ответственность за произошедшее на Киев.
В начале августа секретарь национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов подтвердил, что украинские спецслужбы причастны к обоим взрывам на Крымском мосту.