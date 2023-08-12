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В районе Керченского пролива сбили две ракеты, Крымский мост не пострадал

Аксенов: в районе Керченского пролива сбили две ракеты, Крымский мост не поврежден
Сюжет
Военная операция на Украине
Движение на мосту временно перекрыто. Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что специальными службами «поставлена дымовая завеса». В соцсетях ранее начало распространяться видео с дымом над Крымским мостом

В районе Керченского пролива сбили две ракеты, Крымский мост не пострадал
Video

Силы ПВО сбили две ракеты в районе Керченского пролива, Крымский мост не поврежден, сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

«Прошу соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации», — добавил он.

Движение по Крымскому мосту было временно перекрыто, сообщил в 12:36 мск телеграм-канал о ситуации на мосту.

В Минобороны позже сообщили о перехвате украинской зенитной ракеты С-200, переделанной в ударный вариант. В ведомстве заявили, что ракета была уничтожена, пострадавших и разрушений нет.

В соцсетях ранее начало распространяться видео с дымом над Крымским мостом. Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что специальными службами была «поставлена дымовая завеса». По его словам, движение на мосту в ближайшее время будет возобновлено.

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Минувшей ночью, 12 августа, два десятка украинских дронов предприняли попытку атаковать объекты в Крыму, сообщали в Минобороны. Атака была отбита, пострадавших и разрушений нет, сказали в ведомстве. Ответственность за произошедшее в министерстве возложили на Киев.

В октябре 2022 года на Крымском мосту взорвался грузовик, в результате чего погибли четыре человека. Также оказались повреждены конструкции объекта. Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом и возложил ответственность на украинские спецслужбы. СБУ позднее признала свою причастность к взрыву.

Еще один взрыв на Крымском мосту произошел в середине июля текущего года. Погибли два человека, одна часть пролета моста оказалась полностью разрушена и не подлежит восстановлению, сообщал вице-премьер Марат Хуснуллин. Москва возложила ответственность за произошедшее на Киев.

В начале августа секретарь национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов подтвердил, что украинские спецслужбы причастны к обоим взрывам на Крымском мосту.

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Сергей Аксенов Крым Керченский пролив Крымский мост Военная операция на Украине
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