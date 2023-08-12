Аксенов: в районе Керченского пролива сбили две ракеты, Крымский мост не поврежден

В районе Керченского пролива сбили две ракеты, Крымский мост не пострадал

Движение на мосту временно перекрыто. Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что специальными службами «поставлена дымовая завеса». В соцсетях ранее начало распространяться видео с дымом над Крымским мостом

Video

Силы ПВО сбили две ракеты в районе Керченского пролива, Крымский мост не поврежден, сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

«Прошу соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации», — добавил он.

Движение по Крымскому мосту было временно перекрыто, сообщил в 12:36 мск телеграм-канал о ситуации на мосту.

В Минобороны позже сообщили о перехвате украинской зенитной ракеты С-200, переделанной в ударный вариант. В ведомстве заявили, что ракета была уничтожена, пострадавших и разрушений нет.

В соцсетях ранее начало распространяться видео с дымом над Крымским мостом. Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что специальными службами была «поставлена дымовая завеса». По его словам, движение на мосту в ближайшее время будет возобновлено.

Минувшей ночью, 12 августа, два десятка украинских дронов предприняли попытку атаковать объекты в Крыму, сообщали в Минобороны. Атака была отбита, пострадавших и разрушений нет, сказали в ведомстве. Ответственность за произошедшее в министерстве возложили на Киев.

В октябре 2022 года на Крымском мосту взорвался грузовик, в результате чего погибли четыре человека. Также оказались повреждены конструкции объекта. Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом и возложил ответственность на украинские спецслужбы. СБУ позднее признала свою причастность к взрыву.

Еще один взрыв на Крымском мосту произошел в середине июля текущего года. Погибли два человека, одна часть пролета моста оказалась полностью разрушена и не подлежит восстановлению, сообщал вице-премьер Марат Хуснуллин. Москва возложила ответственность за произошедшее на Киев.

В начале августа секретарь национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов подтвердил, что украинские спецслужбы причастны к обоим взрывам на Крымском мосту.