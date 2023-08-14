В Одессе прогремели взрывы

В Одессе после воздушной тревоги прогремели взрывы

Жителей Одессы попросили остаться в укрытиях в связи с работой ПВО. В нескольких регионах Украины включили сирены воздушной тревоги

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В Одессе раздались звуки взрывов, пишут местное издание «Суспільне» и «Укринформ». В городе и области перед этим объявили воздушную тревогу.

«Тревогу не игнорируйте. ПВО работает, работу не снимайте», — попросил глава президентской администрации Андрей Ермак.

Сирены воздушной тревоги включили в нескольких других регионах Украины: Киеве, Киевской, Харьковской, Черниговской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях.

Месяц назад, в середине июля, несколько ночей подряд в Одессе раздавались взрывы. Они произошли вскоре после взрыва на Крымском мосту, — его атаковали надводные беспилотники, погибли два человека, девочка-подросток пострадала. После этого президент Владимир Путин заявил, что Минобороны готовит предложения по ответу на взрыв.

Днем 12 августа силы ПВО сбили две ракеты в районе Керченского пролива. Российский МИД затем пообещал не оставить без ответа эту атаку.

Минобороны России называет целями ударов по Украине военные и связанные с ними энергетические объекты. Ведомство утверждает, что не атакует гражданские объекты.



