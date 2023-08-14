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В Дагестане перекрыли трассу из-за отключений воды

МВД Дагестана: 200 жителей перекрыли трассу «Астрахань-Махачкала» из-за отключений воды
Жители Дагестана перекрыли федеральную трассу с требованиями вернуть подачу воды в их дома. В начале августа по аналогичной причине была перекрыта улица в Махачкале. Власти объясняли ситуацию жарой и обещали пресекать протесты
Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Около 200 жителей Дагестана перекрыли федеральную трассу «Астрахань-Махачкала» в Кумторкалинском районе республики. Демонстранты требовали принять меры в связи с длительным отсутствием воды в их домах, сообщило управление МВД по Дагестану.

Перекрытым оказался участок на 470-ом километре дороги, протестующие вышли на дорогу около 20:00.

«В ходе перекрытия дороги возник конфликт между людьми, требующими подачи воды в их дома и водителями, возмущенными фактом перекрытия трассы и остановки автомобильного движения», — сообщили в полиции.

Сотрудники МВД вмешались в конфликт, к обеспечению порядка привлекли более 50 полицейских. Спустя полтора часа, к 21:36 движение на перекрытом участке восстановили. На месте инцидента образовалась пробка, 30 полицейских приступили к регулированию движения для ее устранения. «В ходе общения с гражданами конфликт удалось погасить. В настоящее время граждане разошлись, обстановка контролируемая», — отметили в МВД.

В этом микрорайоне подача воды и электроэнергии отключена уже неделю, пишет телеграм-канал Mash Gor.

В середине прошлой недели жители Махачкалы перекрыли одну из центральных улиц города в связи с перебоями электроснабжения. Население нескольких городов и районов республики осталось без электричества из-за жары, которая стоит в регионе. Дагестанские власти объяснили перебои установившейся аномально жаркой погодой (до 43 градусов тепла) и пообещали пресекать протесты.

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«Складывающаяся ситуация обусловлена прежде всего хаотичной многоэтажной застройкой, нерассчитанной мощностью энергообъектов и незаконными подключениями к электросетям», — считают в прокуратуре. Генпрокурор Игорь Краснов поручил разобраться с ситуацией в республике. СК завел уголовное дело по статье о халатности (ч. 1 ст. 293 УК) из-за «длительных» и «систематических» отключений света.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Дагестан МВД водоснабжение
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