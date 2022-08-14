Вторая делегация американских конгрессменов посетит Тайвань
Вторая за месяц делегация американских конгрессменов посетит Тайвань. Об этом сообщает Американский институт Тайваня (де факто осуществляющая деятельность посольства США в стране).
Новую делегацию возглавляет сенатор от штата Массачусетс и член Демократической партии Эд Марки. Также в делегацию вошли четыре члена палаты представителей. Среди них лишь один представляет Республиканскую партию — конгрессвумен Амата Коулман Рейдваген.
«Делегация встретится с высокопоставленными лидерами Тайваня, чтобы обсудить американо-тайваньские отношения, региональную безопасность, торговлю и инвестиции, глобальные цепочки поставок, изменение климата и другие важные вопросы, представляющие взаимный интерес», — говорится в сообщении.
Конгрессмены пробудут на Тайване два дня.
Это второй визит американских конгрессменов в Тайвань за последний месяц. 2 августа спикер Конгресса США Ненси Пелоси прилетела на остров и провела встречу с главой администрации непризнанного государства Цай Инвэнь. Также она посетила парламент Тайваня.
Как объяснила сама Пелоси, она прилетела на Тайвань, чтобы продемонстрировать поддержку со стороны США «яркой и динамичной» демократии. Власти Китая раскритиковали ее визит, обвинив США в нарушении принципа «одного Китая». Пекин также начал масштабные военные учения со стрельбами у острова. Также Китай проводит учения в воздушном пространстве к северу, юго-западу и юго-востоку от Тайваня.
Российский МИД ранее называл визит Пелоси на Тайвань провокацией и попыткой отвлечь от внутренних проблем и ситуации на Украине. Кремль также называл поездку Пелоси провокационной, указывая, что это приведет к росту напряженности.