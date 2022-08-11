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Турция сообщила, что одно судно с зерном не смогло выйти из порта Украины

Фото: Анна Войтенко / Reuters
Фото: Анна Войтенко / Reuters

Из украинского порта в Черноморске из-за погодных условий не смогло выйти одно судно с зерном, сообщило Минобороны Турции в Twitter.

«Судно, которое сегодня должно было выйти из порта Черноморска для поставки зерна, не смогло отправиться из-за плохой погоды и погодных условий на море. Вышедшие в среду с Украины два сухогруза с продовольствием продолжают движение по гуманитарному коридору. Погрузка других судов в портах Украины продолжается», — говорится в сообщении.

9 августа Совместный координационный центр разрешил выход двух судов из Черноморска: MV OCEAN LION (с грузом в 64 720 т кукурузы) по направлению в Инчхон, Республика Корея и MV RAHMI YAGCI (с грузом в 5300 т подсолнечного масла) — пункт назначения Стамбул.

Координационный центр разрешил еще двум судам с зерном выйти с Украины
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Фото:Reuters

Соглашение о вывозе зерна с Украины через Черное море Россия подписала с Турцией при свидетельстве генсека ООН Антониу Гутерриша 22 июля в Стамбуле. Украина подписала аналогичную часть соглашения отдельно от России.

В соответствии с документом стороны обязались создать безопасный коридор через Черное море, по которому корабли с зерном должны проводить украинские лоцманы, утверждал министр обороны России Сергей Шойгу. Военные не будут сопровождать поставки. Представители Украины, Турции и ООН выступят наблюдателями и будут следить за погрузкой. Суда будут досматривать, чтобы на них не провозили оружие.

Первое судно с зерном покинуло украинский порт 3 августа. Им стал сухогруз Azoni под флагом Сьерра-Леоне. После этого украинские порты покинуло еще как минимум 17 иностранных сухогрузов и танкеров. По данным российского Минобороны на 8 августа, заблокированными оставались еще 61 судно из 14 стран.

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