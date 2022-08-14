Страны восточного фланга НАТО призвали США ускорить поставки им оружия

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 августа
EUR ЦБ: 62,54 (+0,02) Инвестиции, 12 авг, 16:22
Курс доллара на 13 августа
USD ЦБ: 60,9 (+0,28) Инвестиции, 12 авг, 16:22
В Запорожье заявили о работе АЭС в штатном режиме после обстрелов Политика, 09:39
Правила здорового сна Pro, 09:10
Как ограничить курение: сингапурский подход Партнерский проект, 09:10
Боец промоушенов RCC и AMC бросил вызов Шлеменко Спорт, 09:05
Военная операция на Украине. Главное Политика, 09:04
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 09:04
Без клиента: почему в России могут вымереть стартапы для среднего класса Pro, 09:00
В «Сколково» предупредили о невозможности развивать связь 6G, минуя 5G Технологии и медиа, 09:00
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Как будет выглядеть самая большая космическая станция Футурология, 09:00
В Херсонской области призвали Украину прекратить обстрелы региона Политика, 08:56
Страны восточного фланга НАТО призвали США ускорить поставки им оружия Политика, 08:50
Сортировка как обязанность: как избавиться от свалок в России Партнерский проект, 08:26
Аэропорт Канберры эвакуировали из-за стрельбы Общество, 08:13
DWN сообщило о провале попытки ФРГ договориться о газе из Катара Политика, 07:45
Военная операция на Украине ,  
0 

Страны восточного фланга НАТО призвали США ускорить поставки им оружия

Washington Post: страны восточного фланга НАТО просят США ускорить поставки им оружия
Так, Эстония хочет получить РСЗО HIMARS и ударные беспилотники Reaper, а Польша ожидает заказанные зенитные ракетные комплексы Patriot, HIMARS, истребители F-16 и танки Abrams

Страны восточного фланга НАТО требуют усиления войск и дополнительных поставок вооружений для сдерживания России, пишет газета The Washington Post.

Около 100 тыс. американских военнослужащих дислоцированы по всей Европе, но «более уязвимые» союзники США считают это недостаточным, отмечает издание.

Страны Балтии и Восточной Европы просят Соединенные Штаты нарастить оборонное производство, чтобы ускорить выполнение заказов на оружие.

«HIMARS [американские реактивные системы залпового огня], Reaper [ударные беспилотники], контрбатарейные радары — это то, что нам больше всего понадобится с точки зрения смертоносной боевой мощи, которая неизбежно потребуется для сдерживания России», — сказал в интервью газете канцлер Минобороны Эстонии Кусти Сальм.

В то же время польские официальные лица считают, что обороноспособности республики помогло бы, если бы США ускорили поставки оружия, которое уже было обещано Варшаве. Польша ожидает американские зенитные ракетные комплексы Patriot, HIMARS, истребители F-16 и танки Abrams.

Тем временем министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил журналистам, что его страна хочет получить современную реактивную артиллерию дальнего действия, а также системы воздушной и береговой обороны, которые обычно недоступны для стран со скромным бюджетом.

МИД допустил расширение зоны боевых действий из-за поставок оружия Киеву
Политика
Фото:Алексей Майшев / РИА Новости

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images Можно ли теперь резидентам РФ переводить валюту за рубеж
Статьи
Pro
Прямые продажи в обход: что происходит с рынком d2c в условиях санкций
Статьи
Pro
Фото: Ethan Miller / Getty Images «Ты — просто винтик»: каково работать в Microsoft — в 5 пунктах
Статьи
Pro
Фото: Игорь Зотин / ТАСС Советский велнес: эффективны ли методы оздоровления, знакомые с детства
Статьи
Pro
Будут ли защищены банковские транзакции после ухода французской Thales
Статьи
Pro
Самые популярные способы отъема бизнеса и как с ними бороться
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Что будет с мировой экономикой в случае конфликта между США и Китаем
Статьи
Pro
«Простой путь к богатству»: секреты успешного инвестирования
Саммари

В конце июня генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявлял, что блок собирается увеличить к 2023 году силы быстрого реагирования с 40 тыс. до 300 тыс. человек. При этом, отмечал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности (СНБ) Джон Кирби, у России нет оснований считать наращивание войск НАТО на восточном фланге провокацией. Натовские страны в новой Стратегической концепции признали Россию «наиболее серьезной и прямой угрозой безопасности членов НАТО и миру и стабильности в евро-атлантическом регионе». Блок продолжит противодействовать «российским угрозам», ее «безответственной риторике» и реагировать на «ее враждебные действия».

Весной США сообщали о планах перебросить в Польшу две батареи Patriot «в упреждающем порядке в целях противодействия любым потенциальным угрозам для США, сил союзников и территории НАТО». Батареи переправят в рамках статьи 5 о коллективной обороне НАТО (она означает, что нападение на одного из членов НАТО будет рассматриваться как нападение на всех членов НАТО).

В конце июля ведомственное издание Пентагона Stars and Stripes писало, что Соединенные Штаты собираются отправить в Польшу истребители пятого поколения Boeing F-22 Raptor в поддержку миссии НАТО по воздушному прикрытию восточного фланга альянса. Их разместят на 32-й тактической авиабазе возле польского города Ласк.

На этой неделе американское представительство в НАТО сообщило, что военнослужащие элитной 101-й воздушно-десантной дивизии армии США, известной как «Кричащие орлы», будут переброшены в Европу для усиления восточного фланга.

В Кремле отмечали, что «романтический период» в отношениях с НАТО сменился трудовыми буднями. «Трудовые будни, так сказать, рутинные отношения, заключаются в том, что НАТО как была создана и задумана как инструмент конфронтации, она так и выполняет эти функции. Никаких других функций НАТО выполнять не может просто по своей сути. Так мы к НАТО относились, так мы к НАТО и относимся», — говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Video

Авторы
Теги
Елена Чернышова
НАТО США страны Балтии Польша
Материалы по теме
Глава Минобороны Швеции допустил производство оружия для Украины
Политика
Дипломат заявил о возможности НАТО оправдать применение ядерного оружия
Политика
Россия временно закрыла инспекции по договору о стратегическом оружии
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter