Страны восточного фланга НАТО призвали США ускорить поставки им оружия

Так, Эстония хочет получить РСЗО HIMARS и ударные беспилотники Reaper, а Польша ожидает заказанные зенитные ракетные комплексы Patriot, HIMARS, истребители F-16 и танки Abrams

Страны восточного фланга НАТО требуют усиления войск и дополнительных поставок вооружений для сдерживания России, пишет газета The Washington Post.

Около 100 тыс. американских военнослужащих дислоцированы по всей Европе, но «более уязвимые» союзники США считают это недостаточным, отмечает издание.

Страны Балтии и Восточной Европы просят Соединенные Штаты нарастить оборонное производство, чтобы ускорить выполнение заказов на оружие.

«HIMARS [американские реактивные системы залпового огня], Reaper [ударные беспилотники], контрбатарейные радары — это то, что нам больше всего понадобится с точки зрения смертоносной боевой мощи, которая неизбежно потребуется для сдерживания России», — сказал в интервью газете канцлер Минобороны Эстонии Кусти Сальм.

В то же время польские официальные лица считают, что обороноспособности республики помогло бы, если бы США ускорили поставки оружия, которое уже было обещано Варшаве. Польша ожидает американские зенитные ракетные комплексы Patriot, HIMARS, истребители F-16 и танки Abrams.

Тем временем министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил журналистам, что его страна хочет получить современную реактивную артиллерию дальнего действия, а также системы воздушной и береговой обороны, которые обычно недоступны для стран со скромным бюджетом.

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В конце июня генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявлял, что блок собирается увеличить к 2023 году силы быстрого реагирования с 40 тыс. до 300 тыс. человек. При этом, отмечал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности (СНБ) Джон Кирби, у России нет оснований считать наращивание войск НАТО на восточном фланге провокацией. Натовские страны в новой Стратегической концепции признали Россию «наиболее серьезной и прямой угрозой безопасности членов НАТО и миру и стабильности в евро-атлантическом регионе». Блок продолжит противодействовать «российским угрозам», ее «безответственной риторике» и реагировать на «ее враждебные действия».

Весной США сообщали о планах перебросить в Польшу две батареи Patriot «в упреждающем порядке в целях противодействия любым потенциальным угрозам для США, сил союзников и территории НАТО». Батареи переправят в рамках статьи 5 о коллективной обороне НАТО (она означает, что нападение на одного из членов НАТО будет рассматриваться как нападение на всех членов НАТО).

В конце июля ведомственное издание Пентагона Stars and Stripes писало, что Соединенные Штаты собираются отправить в Польшу истребители пятого поколения Boeing F-22 Raptor в поддержку миссии НАТО по воздушному прикрытию восточного фланга альянса. Их разместят на 32-й тактической авиабазе возле польского города Ласк.

На этой неделе американское представительство в НАТО сообщило, что военнослужащие элитной 101-й воздушно-десантной дивизии армии США, известной как «Кричащие орлы», будут переброшены в Европу для усиления восточного фланга.

В Кремле отмечали, что «романтический период» в отношениях с НАТО сменился трудовыми буднями. «Трудовые будни, так сказать, рутинные отношения, заключаются в том, что НАТО как была создана и задумана как инструмент конфронтации, она так и выполняет эти функции. Никаких других функций НАТО выполнять не может просто по своей сути. Так мы к НАТО относились, так мы к НАТО и относимся», — говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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