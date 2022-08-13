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США сообщили о переброске в Европу элитной дивизии «Кричащие орлы»

Военнослужащие элитной 101-й воздушно-десантной дивизии армии США будут переброшены в Европу для усиления защиты восточного фланга НАТО, сообщило в Twitter американское представительство в Североатлантическом альянсе.

«Спустя 80 лет 101-я воздушно-десантная дивизия, известная как «Кричащие орлы», возвращается в Европу», — говорится в сообщении.

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По данным военных, около 2,4 тыс. солдат будут размещены в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии.

101-я воздушно-десантная дивизия армии США принимала участие в операциях Второй мировой войны на Западноевропейском театре военных действий. Участвовала в высадке в Нормандии, операции «Маркет Гарден».

В 1965 году бригада 101-й дивизии участвовала во Вьетнамской войне, в 2003 году принимала участие во вторжении в Ирак. 

В конце июня лидеры стран НАТО на саммите в Мадриде согласились повысить численность сил быстрого реагирования альянса почти в восемь раз — до 300 тыс. человек. Сейчас она составляет 40 тыс. бойцов, которые должны быть готовы приступить к выполнению боевых заданий в течение 15 дней. 

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что увеличение произойдет в 2023 году. Он пояснил, что страны альянса подготовят и профинансируют эти силы для обороны определенных территорий на востоке. Силы НАТО будут размещены в разных странах для обороны конкретных участков территории членов альянса. Блок планирует разместить на границе с Россией тяжелую технику и вооружения.

Президент США Джо Байден тогда же заявил, что военное присутствие США в Европе будет усилено, дислокация американских войск изменится так, чтобы отвечать современным реалиям.

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