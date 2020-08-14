Самими богатыми депутатами снова стали единоросы

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 августа
USD ЦБ: 73,22 (-0,39) Инвестиции, 14:58
Курс евро на 15 августа
EUR ЦБ: 86,41 (-0,63) Инвестиции, 14:58
О чем не стоит говорить с жителями Токио РБК Стиль и glo, 20:38 В Кремле сменилась тройка лидеров по доходам Политика, 20:36 СК Белоруссии завел уголовные дела о беспорядках в Брестской области Общество, 20:34 В Белоруссиии перестали задерживать участников протестов Политика, 20:32 Лукашенко заявил о зачинщиках протестов из заграницы Политика, 20:30 Власти Москвы отчитались о падении на 60% числа смертей от коронавируса Общество, 20:22 В порту Санкт-Петербурга задержали судно с 25 кг кокаина из Бельгии Общество, 20:18 Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное Политика, 20:13 Один из задержанных «боевиков ЧВК» остался в Белоруссии Политика, 20:13 Цепкало заявил о возможности Лукашенко баллотироваться на перевыборах Политика, 20:12 Подмосковные власти отчитались о росте числа туристов Общество, 20:09 В правительстве сменился лидер по доходам Общество, 20:09 Появилось видео танцующих протестующих белорусов у Дома правительства Политика, 20:06 «Уфа» победила «Арсенал» в матче с двумя удалениями Спорт, 20:05
Декларации чиновников ,  
0 

Самими богатыми депутатами снова стали единоросы

Самыми богатыми депутатами вновь стали единоросы Григорий Аникеев (2,3 млрд руб.), Леонид Симановский (1,2 млрд руб.) и Николай Борцов (706 млн руб.), следует из их деклараций за 2019 г. Вячеслав Володин указал 100,3 млн руб
Фото: Сергей Портер / Ведомости / ТАСС
Фото: Сергей Портер / Ведомости / ТАСС

Депутатом с самым высоким доходом вновь стал основатель ABI Group (занимается мясопереработкой и девелопментом) единоросс Григорий Аникеев, следует из деклараций о доходах парламентариев, обнародованных в пятницу на сайте Госдумы.

Он задекларировал годовой доход 2,352 млрд руб. Это незначительно больше суммы, которую он задекларировал годом ранее — 2,326 млрд руб. Супруга в его декларации не указана.

Аникеев находится в нижней палате парламента с 2007 года и с тех пор уже несколько раз возглавлял список самых состоятельных депутатов. Свое состояние он построил, создав группу компаний ABI Group.

Годовой доход Путина увеличился на 1 млн руб.
Общество
Владимир Путин

Таким образом, тройка лидеров по официально задекларированному доходу в Думе осталась неизменной. Единоросс Николай Борцов перешел со второй позиции на третью, отчитавшись о годовом доходе в размере 706 млн руб. Супруга в декларции Борцова не указана. Это на 282 млн руб. меньше, чем годом ранее — тогда он указал сумму 988,5 млн руб. Второе место в списке занял Леонид Симановский со значительно выросшим доходом. Он задекларировал за прошлый год 1 млрд 165 млн руб. Это почти втрое больше суммы, указанной в его свидетельстве о доходах за 2018 год — 424,3 млн руб.

Пресс-секретарь Симановского сказал РБК, что он не дает комментарии на тему возросшего дохода. Впоследствии Симановский все же объяснил рост своих доходов: «Все мои доходы — это акции НОВАТЭК и связаны с дивидендами и политикой НОВАТЭК. Все акции находятся в России, налог я плачу в России», — отметил депутат. Супруга Симановского отчиталась о годовом доходе в размере 27,2 млн руб.

Мишустин заработал за год больше Медведева
Политика
Михаил Мишустин и Дмитрий Медведев

Читайте на РБК Pro
Как не обижаться на работу: Марисса Майер — о риске выгорания Меньше секса: как устаревшие принципы губят Victoria’s Secret — Bloomberg «Собеседования — прошлый век»: Дон Тапскотт — об эффективном рекрутинге Видишь, я дарю: как заработать на необычных корпоративных подарках

Замыкают пятерку лидеров по размеру задекларированного дохода единоросс Андрей Скоч, указавший за 2019 год доход в 305 млн руб. (супруга в декларации не указана) и коммунист Владимир Блоцкий, отчитавшийся о 290,2 млн руб. за год. Это на 155 млн руб. выше предыдущего года.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отчитался о годовом доходе в размере 100,3 млн руб. за 2019 год. Доход Володина вырос — годом ранее он отчитался о доходе в размере 71,7 млн руб.

Рост доходов Володина связан с тем, что за 2019 год председатель Госдумы получил больше выплат по ценным бумагам, пояснила РБК его пресс-секретарь Анастасия Кашеварова.

Шойгу и Борисов отчитались о росте доходов
Общество
Юрий Борисов и Сергей Шойгу

Кроме того, Володин задекларировал квартиру площадью 174 кв.м, жилой дом площадью 989 кв.м и два гостевых дома (468 кв.м и 208 кв.м), а также земельный участок площадью 0,83 га. Также в его декларации числится машино-место, несколько нежилых хозяйственных построек. Вся эта недвижимость была зафиксирована и в его предыдущих декларациях о доходах. В пользовании у председателя нижней палаты земельный участок 0,11 га.

Авторы: Елизавета Антонова, Дада Линделл
Материалы по теме
Путин перенес срок предоставления деклараций о доходах чиновников
Политика
Правительство ввело отсрочку по налогам и продлило сроки сдачи деклараций
Экономика
Песков сообщил о подаче Путиным декларации о доходах за 2019 год
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter