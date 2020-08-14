Самими богатыми депутатами снова стали единоросы

Самыми богатыми депутатами вновь стали единоросы Григорий Аникеев (2,3 млрд руб.), Леонид Симановский (1,2 млрд руб.) и Николай Борцов (706 млн руб.), следует из их деклараций за 2019 г. Вячеслав Володин указал 100,3 млн руб

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Депутатом с самым высоким доходом вновь стал основатель ABI Group (занимается мясопереработкой и девелопментом) единоросс Григорий Аникеев, следует из деклараций о доходах парламентариев, обнародованных в пятницу на сайте Госдумы.

Он задекларировал годовой доход 2,352 млрд руб. Это незначительно больше суммы, которую он задекларировал годом ранее — 2,326 млрд руб. Супруга в его декларации не указана.

Аникеев находится в нижней палате парламента с 2007 года и с тех пор уже несколько раз возглавлял список самых состоятельных депутатов. Свое состояние он построил, создав группу компаний ABI Group.

Таким образом, тройка лидеров по официально задекларированному доходу в Думе осталась неизменной. Единоросс Николай Борцов перешел со второй позиции на третью, отчитавшись о годовом доходе в размере 706 млн руб. Супруга в декларции Борцова не указана. Это на 282 млн руб. меньше, чем годом ранее — тогда он указал сумму 988,5 млн руб. Второе место в списке занял Леонид Симановский со значительно выросшим доходом. Он задекларировал за прошлый год 1 млрд 165 млн руб. Это почти втрое больше суммы, указанной в его свидетельстве о доходах за 2018 год — 424,3 млн руб.