Самые богатые чиновники и депутаты: главное из деклараций-2018

Премьер Дмитрий Медведев за 2018 год заработал 9,917 млн руб. В его декларации также указаны квартира площадью 367,8 кв. м, автомобили ГАЗ-20 и ГАЗ-21. Кроме того, в аренде у премьера есть земельный участок площадью 4,7 тыс. кв. м. Жена главы правительства Светлана Медведева в 2018-м не заработала ничего, как и в 2016 и 2017 годах. У нее в собственности Volkswagen Golf и два машиноместа.
После смены правительства совокупный доход семей членов российского правительства снизился за год на 63%: с 5 млрд руб. в 2017 году до 1,87 млрд руб. Средний доход семьи министра сократился до 58 млн руб. со 158 млн руб. Персональные доходы министров (без учета доходов членов семей) в среднем составили 51,4 млн руб. (годом ранее — 144 млн руб.).
В первой пятерке по доходам среди членов правительства — вице-премьер и полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев (538 млн руб.), министр промышленности Денис Мантуров (443 млн руб.) и министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев (184 млн руб.), министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин (47,5 млн руб.) и министр культуры Владимир Мединский (41,9 млн руб.). Представитель Трутнева сообщил РБК, что доходы чиновника «были сформированы за счет продажи принадлежащего вице-премьеру недвижимого имущества, а также в результате продажи ценных бумаг, находившихся в доверительном управлении».
Самый низкий доход у министра по делам Северного Кавказа Сергея Чеботарева (6,1 млн руб.).
Доходы сенаторов и депутатов
Наибольший доход среди членов верхней палаты задекларировали «рыбные магнаты». На первом месте представитель Камчатского края и совладелец «Океанрыбфлота», одного из крупнейших рыбопромышленных предприятий региона, Валерий Пономарев с доходом в 2,345 млрд руб. В 2017 году он получил 1,8 млрд руб. Пономарев владеет тремя квартирами общей площадью более 500 кв. м, пятью машино-местами, тремя нежилыми помещениями и четырьмя автомобилями. В автопарке сенатора — Bentley Bentayga W12, Bentley Arnage R, Ferrari F430 и ГАЗ-21 «Волга».
С пятого на второе место поднялся представитель Карелии Игорь Зубарев с 564,4 млн руб. Бывший председатель Союза рыбопромышленников Карелии увеличил свой заработок в полтора раза по сравнению с 2017 годом. За ним в рейтинге богатейших сенаторов следует второй представитель Камчатского края в Совфеде Борис Невзоров. Он получил доход в 489 млн руб., его жена — 37,4 млн. По сравнению с 2017 годом сенатор увеличил доход в полтора раза.
Пономарев в течение нескольких лет был самым богатым из членов верхней палаты, пока в 2017 году его не обогнал представитель Дагестана Сулейман Керимов. В прошлом году Керимов, которому во Франции предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов, заработал 37,15 млн руб. Это в 74 раза меньше, чем в 2017 году.
Депутатом с самым высоким доходом снова стал единоросс Григорий Аникеев. Основатель ABI Group (занимается мясопереработкой и девелопментом) задекларировал доход в 2,326 млрд руб. Это на 2 млрд руб. меньше его годового дохода в 2017 году. Единоросс Николай Борцов сохранил вторую позицию в списке, отчитавшись о годовом доходе в размере 988,5 млн руб. Это меньше, чем годом ранее — тогда он указал 1,1 млрд руб. Третье место снова занял Леонид Симановский (424,3 млн руб.).
Спикер верхней палаты Валентина Матвиенко заработала 15 млн руб. Ее доход на 7 млн меньше, чем годом ранее. Также она задекларировала два дачных участка общей площадью 6,4 тыс. кв. м (в 2017 году их было три), дачу, квартиру площадью 290 кв. м, машино-место, три нежилых здания и один объект незавершенного строительства. Матвиенко продала автомобиль Chevrolet Niva, который декларировала в 2017 году.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин отчитался о доходе в размере 71,7 млн руб. Это на 39% больше заработанного им годом ранее. Володин задекларировал земельный участок под дачное строительство площадью 0,83 га, жилой дом (989 кв. м), два гостевых дома, квартиру, машиноместо, несколько нежилых хозяйственных построек. В пользовании у председателя нижней палаты земельный участок 0,11 га.