Самые богатые чиновники и депутаты: главное из деклараций-2018

В пятницу вечером Кремль, правительство, сенаторы и депутаты отчитались о своих доходах. Самый большой доход из них задекларировал рыбный магнат из Совета Федерации Валерий Пономарев

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Доходы в Кремле

Президент России Владимир Путин в 2018 году заработал 8,648 млн руб. За год его доход уменьшился в два раза. В собственности у президента две квартиры (77 и 153,7 кв. м), гараж и гаражное место (по 18 кв. м), автомобили ГАЗ-М21, «Нива» и автоприцеп «Скиф».

Самый большой доход в администрации президента задекларировал полпред в Приволжском федеральном округе, бывший глава Роскосмоса и Автоваза Игорь Комаров — 657,278 млн руб. У него в собственности пять земельных участков, жилой дом (2498 кв. м) и квартира (117,7 кв. м). Комаров с 2015-го по май 2018 года возглавлял госкорпорацию «Роскосмос». Его доход за 2016 год составил 96,3 млн руб. В полпредстве объясняли рост дохода Комарова доходом от продажи автомобиля Lada Largus (200 тыс. руб.) и ценных бумаг АвтоВАЗа (618,1 млн руб.).

На втором месте по доходам среди чиновников Кремля — первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко — 66,6 млн руб., получивший в два раза больше, чем в 2017 году.

Жена пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка сохранила лидерство в списке самых богатых супругов кремлевских чиновников. Ее доход составил 218,6 млн руб. Годом ранее Навка заработала 200,3 млн руб. Из декларации Навки исчез Lexus RX 350 и квартира в США. «Квартира была в ипотеке. Теперь она продана, и банк вернул свои деньги», — пояснил РБК Дмитрий Песков. Он уточнил, что квартира была продана по цене ипотеки и дохода от ее продажи нет.