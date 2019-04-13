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Доходы власти ,  
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Самые богатые чиновники и депутаты: главное из деклараций-2018
В пятницу вечером Кремль, правительство, сенаторы и депутаты отчитались о своих доходах. Самый большой доход из них задекларировал рыбный магнат из Совета Федерации Валерий Пономарев
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Доходы в Кремле

Президент России Владимир Путин в 2018 году заработал 8,648 млн руб. За год его доход уменьшился в два раза. В собственности у президента две квартиры (77 и 153,7 кв. м), гараж и гаражное место (по 18 кв. м), автомобили ГАЗ-М21, «Нива» и автоприцеп «Скиф».

Самый большой доход в администрации президента задекларировал полпред в Приволжском федеральном округе, бывший глава Роскосмоса и Автоваза Игорь Комаров — 657,278 млн руб. У него в собственности пять земельных участков, жилой дом (2498 кв. м) и квартира (117,7 кв. м). Комаров с 2015-го по май 2018 года возглавлял госкорпорацию «Роскосмос». Его доход за 2016 год составил 96,3 млн руб. В полпредстве объясняли рост дохода Комарова доходом от продажи автомобиля Lada Largus (200 тыс. руб.) и ценных бумаг АвтоВАЗа (618,1 млн руб.).

На втором месте по доходам среди чиновников Кремля — первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко — 66,6 млн руб., получивший в два раза больше, чем в 2017 году.

Жена пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка сохранила лидерство в списке самых богатых супругов кремлевских чиновников. Ее доход составил 218,6 млн руб. Годом ранее Навка заработала 200,3 млн руб. Из декларации Навки исчез Lexus RX 350 и квартира в США. «Квартира была в ипотеке. Теперь она продана, и банк вернул свои деньги», — пояснил РБК Дмитрий Песков. Он уточнил, что квартира была продана по цене ипотеки и дохода от ее продажи нет.

Фотогалерея 
Самые богатые чиновники и парламентарии 2018 года. Фотогалерея

Доходы правительства

Премьер Дмитрий Медведев за 2018 год заработал 9,917 млн руб. В его декларации также указаны квартира площадью 367,8 кв. м, автомобили ГАЗ-20 и ГАЗ-21. Кроме того, в аренде у премьера есть земельный участок площадью 4,7 тыс. кв. м. Жена главы правительства Светлана Медведева в 2018-м не заработала ничего, как и в 2016 и 2017 годах. У нее в собственности Volkswagen Golf и два машиноместа.

После смены правительства совокупный доход семей членов российского правительства снизился за год на 63%: с 5 млрд руб. в 2017 году до 1,87 млрд руб. Средний доход семьи министра сократился до 58 млн руб. со 158 млн руб. Персональные доходы министров (без учета доходов членов семей) в среднем составили 51,4 млн руб. (годом ранее — 144 млн руб.).

В первой пятерке по доходам среди членов правительства — вице-премьер и полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев (538 млн руб.), министр промышленности Денис Мантуров (443 млн руб.) и министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев (184 млн руб.), министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин (47,5 млн руб.) и министр культуры Владимир Мединский (41,9 млн руб.). Представитель Трутнева сообщил РБК, что доходы чиновника «были сформированы за счет продажи принадлежащего вице-премьеру недвижимого имущества, а также в результате продажи ценных бумаг, находившихся в доверительном управлении».

Самый низкий доход у министра по делам Северного Кавказа Сергея Чеботарева (6,1 млн руб.).

Доходы сенаторов и депутатов

Наибольший доход среди членов верхней палаты задекларировали «рыбные магнаты». На первом месте представитель Камчатского края и совладелец «Океанрыбфлота», одного из крупнейших рыбопромышленных предприятий региона, Валерий Пономарев с доходом в 2,345 млрд руб. В 2017 году он получил 1,8 млрд руб. Пономарев владеет тремя квартирами общей площадью более 500 кв. м, пятью машино-местами, тремя нежилыми помещениями и четырьмя автомобилями. В автопарке сенатора — Bentley Bentayga W12, Bentley Arnage R, Ferrari F430 и ГАЗ-21 «Волга».

С пятого на второе место поднялся представитель Карелии Игорь Зубарев с 564,4 млн руб. Бывший председатель Союза рыбопромышленников Карелии увеличил свой заработок в полтора раза по сравнению с 2017 годом. За ним в рейтинге богатейших сенаторов следует второй представитель Камчатского края в Совфеде Борис Невзоров. Он получил доход в 489 млн руб., его жена — 37,4 млн. По сравнению с 2017 годом сенатор увеличил доход в полтора раза.

Пономарев в течение нескольких лет был самым богатым из членов верхней палаты, пока в 2017 году его не обогнал представитель Дагестана Сулейман Керимов. В прошлом году Керимов, которому во Франции предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов, заработал 37,15 млн руб. Это в 74 раза меньше, чем в 2017 году.

Депутатом с самым высоким доходом снова стал единоросс Григорий Аникеев. Основатель ABI Group (занимается мясопереработкой и девелопментом) задекларировал доход в 2,326 млрд руб. Это на 2 млрд руб. меньше его годового дохода в 2017 году. Единоросс Николай Борцов сохранил вторую позицию в списке, отчитавшись о годовом доходе в размере 988,5 млн руб. Это меньше, чем годом ранее — тогда он указал 1,1 млрд руб. Третье место снова занял Леонид Симановский (424,3 млн руб.).

Спикер верхней палаты Валентина Матвиенко заработала 15 млн руб. Ее доход на 7 млн меньше, чем годом ранее. Также она задекларировала два дачных участка общей площадью 6,4 тыс. кв. м (в 2017 году их было три), дачу, квартиру площадью 290 кв. м, машино-место, три нежилых здания и один объект незавершенного строительства. Матвиенко продала автомобиль Chevrolet Niva, который декларировала в 2017 году.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отчитался о доходе в размере 71,7 млн руб. Это на 39% больше заработанного им годом ранее. Володин задекларировал земельный участок под дачное строительство площадью 0,83 га, жилой дом (989 кв. м), два гостевых дома, квартиру, машиноместо, несколько нежилых хозяйственных построек. В пользовании у председателя нижней палаты земельный участок 0,11 га.
Авторы: Дада Линделл, Кирилл Сироткин, Антон Фейнберг
Теги: декларации, Декларации 2018, Правительство, Госдума, Совет Федерации, Кремль
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