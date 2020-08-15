Самые богатые семьи чиновников и парламентариев 2019 года. Фотогалерея

Чиновники, депутаты и сенаторы задекларировали свои доходы и доходы своих семей за 2019 год. Больше всех, как и ранее, заработали сенатор Валерий Пономарев (он же стал самым богатым парламентарием) и его жена. Самые богатые семьи — в обзоре РБК

Валерий Пономарев, сенатор от Камчатского края Задекларированный годовой доход супруги: 31,9 млн руб. Общий семейный доход: 2,8 млрд руб. Изменение по сравнению с 2018 годом: +15% Леонид Симановский, депутат Госдумы от «Единой России» Супруга: Софья Симановская



Задекларированный годовой доход супруги: 30,4 млн руб.



Общий семейный доход: 1,2 млрд руб.



Изменение по сравнению с 2018 годом: +165%

Дмитрий Саблин, депутат Госдумы от «Единой России» Супруга: Алла Налча (Саблина), председатель совета директоров группы компаний «РОТА» (сельское хозяйство, управление недвижимостью, рекреационный бизнес и создание индустриальных парков) Задекларированный годовой доход супруги: 629,1 млн руб.



Общий семейный доход: 803,2 млн руб.



Изменение по сравнению с 2018 годом: +70% Александр Некрасов, депутат Госдумы от КПРФ Супруга: Елена Некрасова, совладелица строительного холдинга «Лидер Групп» Задекларированный годовой доход супруги: 676,9 млн руб. Общий семейный доход: 682,3 млн руб. Изменение по сравнению с 2018 годом: -4% Денис Мантуров, министр промышленности и торговли Супруга: Наталья Мантурова, пластический хирург Задекларированный годовой доход супруги: 9,1 млн руб. Общий семейный доход: 595,2 млн руб. Изменение по сравнению с 2018 годом: +32% Дмитрий Чернышенко, вице-премьер Супруга: Татьяна Чернышенко Задекларированный годовой доход супруги: 66,8 млн руб. Общий семейный доход: 499,2 млн руб. Изменение по сравнению с 2018 годом: в прошлом году Дмитрий Чернышенко не подавал декларацию о доходах Борис Невзоров, сенатор от Камчатского края Задекларированный годовой доход супруги: 57,7 млн руб. Общий семейный доход: 318,6 млн руб. Изменение по сравнению с 2018 годом: -65% Владимир Блоцкий, депутат Госдумы от КПРФ Задекларированный годовой доход супруги: 11,4 млн руб. Общий семейный доход: 301,7 млн руб. Изменение по сравнению с 2018 годом: +116% Гарри Минх, полпред президента в Госдуме Супруга: Ольга Минх, совладелец агентства недвижимости Paul’s Yard Задекларированный годовой доход супруги: 123 млн руб. Общий семейный доход: 266,7 млн руб. Изменение по сравнению с 2018 годом: +1768% Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Супруга: фигуристка Татьяна Навка Задекларированный годовой доход супруги: 235,9 млн руб. Общий семейный доход: 266,7 млн руб. Изменение по сравнению с 2018 годом: +8%