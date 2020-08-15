Самые богатые семьи чиновников и парламентариев 2019 года. Фотогалерея
Задекларированный годовой доход супруги: 31,9 млн руб.
Общий семейный доход: 2,8 млрд руб.
Изменение по сравнению с 2018 годом: +15%
Задекларированный годовой доход супруги: 30,4 млн руб.
Общий семейный доход: 1,2 млрд руб.
Изменение по сравнению с 2018 годом: +165%
Супруга: Алла Налча (Саблина), председатель совета директоров группы компаний «РОТА» (сельское хозяйство, управление недвижимостью, рекреационный бизнес и создание индустриальных парков)
Задекларированный годовой доход супруги: 629,1 млн руб.
Общий семейный доход: 803,2 млн руб.
Изменение по сравнению с 2018 годом: +70%
Супруга: Елена Некрасова, совладелица строительного холдинга «Лидер Групп»
Задекларированный годовой доход супруги: 676,9 млн руб.
Общий семейный доход: 682,3 млн руб.
Изменение по сравнению с 2018 годом: -4%
Супруга: Наталья Мантурова, пластический хирург
Задекларированный годовой доход супруги: 9,1 млн руб.
Общий семейный доход: 595,2 млн руб.
Изменение по сравнению с 2018 годом: +32%
Супруга: Татьяна Чернышенко
Задекларированный годовой доход супруги: 66,8 млн руб.
Общий семейный доход: 499,2 млн руб.
Изменение по сравнению с 2018 годом: в прошлом году Дмитрий Чернышенко не подавал декларацию о доходах
Задекларированный годовой доход супруги: 57,7 млн руб.
Общий семейный доход: 318,6 млн руб.
Изменение по сравнению с 2018 годом: -65%
Задекларированный годовой доход супруги: 11,4 млн руб.
Общий семейный доход: 301,7 млн руб.
Изменение по сравнению с 2018 годом: +116%
Супруга: Ольга Минх, совладелец агентства недвижимости Paul’s Yard
Задекларированный годовой доход супруги: 123 млн руб.
Общий семейный доход: 266,7 млн руб.
Изменение по сравнению с 2018 годом: +1768%
Супруга: фигуристка Татьяна Навка
Задекларированный годовой доход супруги: 235,9 млн руб.
Общий семейный доход: 266,7 млн руб.
Изменение по сравнению с 2018 годом: +8%