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Декларации чиновников ,  
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Самые богатые семьи чиновников и парламентариев 2019 года. Фотогалерея

Чиновники, депутаты и сенаторы задекларировали свои доходы и доходы своих семей за 2019 год. Больше всех, как и ранее, заработали сенатор Валерий Пономарев (он же стал самым богатым парламентарием) и его жена. Самые богатые семьи — в обзоре РБК
Валерий Пономарев, сенатор от Камчатского края
Фото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»
Фото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»

Задекларированный годовой доход супруги: 31,9 млн руб.

Общий семейный доход: 2,8 млрд руб.

Изменение по сравнению с 2018 годом: +15%

Леонид Симановский, депутат Госдумы от «Единой России»
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Супруга: Софья Симановская

Задекларированный годовой доход супруги: 30,4 млн руб.

Общий семейный доход: 1,2 млрд руб.

Изменение по сравнению с 2018 годом: +165%
 
Дмитрий Саблин, депутат Госдумы от «Единой России»
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Супруга: Алла Налча (Саблина), председатель совета директоров группы компаний «РОТА» (сельское хозяйство, управление недвижимостью, рекреационный бизнес и создание индустриальных парков)

Задекларированный годовой доход супруги: 629,1 млн руб.

Общий семейный доход: 803,2 млн руб.

Изменение по сравнению с 2018 годом: +70%

Александр Некрасов, депутат Госдумы от КПРФ
Фото: duma.gov.ru
Фото: duma.gov.ru

Супруга: Елена Некрасова, совладелица строительного холдинга «Лидер Групп»

Задекларированный годовой доход супруги: 676,9 млн руб.

Общий семейный доход: 682,3 млн руб.

Изменение по сравнению с 2018 годом: -4%

Денис Мантуров, министр промышленности и торговли
Фото: duma.gov.ru
Фото: duma.gov.ru

Супруга: Наталья Мантурова, пластический хирург

Задекларированный годовой доход супруги: 9,1 млн руб.

Общий семейный доход: 595,2 млн руб.

Изменение по сравнению с 2018 годом: +32%

Дмитрий Чернышенко, вице-премьер
Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС
Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС

Супруга: Татьяна Чернышенко

Задекларированный годовой доход супруги: 66,8 млн руб.

Общий семейный доход: 499,2 млн руб.

Изменение по сравнению с 2018 годом: в прошлом году Дмитрий Чернышенко не подавал декларацию о доходах

Борис Невзоров, сенатор от Камчатского края
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Задекларированный годовой доход супруги: 57,7 млн руб.

Общий семейный доход: 318,6 млн руб.

Изменение по сравнению с 2018 годом: -65%

Владимир Блоцкий, депутат Госдумы от КПРФ
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Задекларированный годовой доход супруги: 11,4 млн руб.

Общий семейный доход: 301,7 млн руб.

Изменение по сравнению с 2018 годом: +116%

Гарри Минх, полпред президента в Госдуме
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Супруга: Ольга Минх, совладелец агентства недвижимости Paul’s Yard

Задекларированный годовой доход супруги: 123 млн руб.

Общий семейный доход: 266,7 млн руб.

Изменение по сравнению с 2018 годом: +1768%

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента
Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Супруга: фигуристка Татьяна Навка

Задекларированный годовой доход супруги: 235,9 млн руб.

Общий семейный доход: 266,7 млн руб.

Изменение по сравнению с 2018 годом: +8%

Авторы: Дада Линделл, Юлия Сапронова
Теги: мультимедиа, декларации чиновников
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