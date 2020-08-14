Самые богатые чиновники и парламентарии 2019 года. Фотогалерея
Задекларированный годовой доход: 2,7 млрд руб.
Изменение по сравнению с 2018 годом: 17,98%
Недвижимое имущество: три квартиры, пять машиномест, три нежилых помещения, квартира в пользовании
Транспорт: автомобили Bentley Bentayga W 12, Bentley Arnage R, ГАЗ-21, Ferrari F430
Задекларированный годовой доход: 2,3 млрд руб.
Изменение по сравнению с 2018 годом: 1%
Недвижимое имущество: шесть земельных участков (один находится в аренде), четыре жилых дома, два жилых помещения, баня.Транспорт: автомобили Hammer H 2, Mersedes-Benz G63 AMG, Mersedes-Benz S 500 4 Matic, мотоцикл КТМ 500 ЕХС, моторная лодка King Fisher 2025 FLEX SPT XP, моторная лодка «Бриг B460 HD», вертолет AS 350 В3, автомобили медицинской службы АМС-49415Н, АМС-49415Н, вездеходный транспортер Hagglund BV 206, прицеп для перевозки лодки или катера ЛАВ-81017
Задекларированный годовой доход: 1,2 млрд руб.
Изменение по сравнению с 2018 годом: 175%
Недвижимое имущество: два земельных участка, жилой дом, гостевой дом, квартира в безвозмездном пользовании.
Транспорт: автомобили Mercedes-Benz S500, Mercedes-Benz S560 4Matic, маломерные суда Buster L и North Silver PRO 610 FISH, прицеп МЗСА 81771
Задекларированный годовой доход: 706,8 млн руб.
Изменение по сравнению с 2018 годом: -28%
Недвижимое имущество: семь земельных участков (один в постоянном бессрочном пользовании), четыре жилых дома (один в безвозмездном пользовании), две квартиры (одна в наем на срок полномочий депутата), гараж, восемь машиномест.
Транспорт: автомобиль Mercedes-Benz S500 4Matic, трактор колесный «Беларус-82.1», автоприцеп МЗСА-817711
Задекларированный годовой доход: 586 млн руб.
Изменение по сравнению с 2018 годом: +32,17%
Недвижимое имущество: земельный участок, квартира, четыре машиноместа, два хозяйственных здания, два гостевых дома.
Транспорт: автомобили Land Rover Range Rover, «ИЖ Москвич 412», «Лада Веста»
Задекларированный годовой доход: 512,1 млн руб.
Изменение по сравнению с 2018 годом: 37,13%
Недвижимое имущество: одна квартира в пользовании
Транспорт: нет
Задекларированный годовой доход: 484,6 млн руб.
Изменение по сравнению с 2018 годом: -14,15%
Недвижимое имущество: 11 земельных участков (шесть в пользовании), четыре дома, три квартиры (одна в пользовании), одно машиноместо, здание склада, два нежилых помещения, сети освещения, сооружение водного транспорта, сооружение электроэнергетики, участок акватории озера в пользовании.
Транспорт: нет
Задекларированный годовой доход: 432,3 млн руб.
Изменение по сравнению с 2018 годом: нет данных, Чернышенко впервые подает декларацию о доходах
Недвижимое имущество: квартира (в пользовании), машиноместо
Транспорт: автомобиль Land Rover Range Rover
Задекларированный годовой доход: 305,7 млн руб.
Изменение по сравнению с 2018 годом: 17%
Недвижимое имущество: шесть земельных участков, два жилых дома, квартира в собственности и квартира в безвозмездном пользовании.
Транспорт: автомобиль Mercedes-Benz S500 4Matic
Задекларированный годовой доход: 260,9 млн руб.
Изменение по сравнению с 2018 годом: -46,65%
Недвижимое имущество: шесть земельных участков (четыре в пользовании), четыре дома (три в пользовании), квартира, вспомогательные помещения
с баней, котельной и гаражом.
Транспорт: автомобиль Bentley Bentayga W 12