Самые богатые чиновники и парламентарии 2019 года. Фотогалерея

14 августа были опубликованы декларации об имуществе и доходах российских чиновников и парламентариев. Больше всех, как и в прошлом году, заработал сенатор Валерий Пономарев, увеличив свой доход почти на 18% — до 2,7 млрд руб. Самые богатые госслужащие— в обзоре РБК

Валерий Пономарев, сенатор от Камчатского края Задекларированный годовой доход: 2,7 млрд руб. Изменение по сравнению с 2018 годом: 17,98% Недвижимое имущество: три квартиры, пять машиномест, три нежилых помещения, квартира в пользовании Транспорт: автомобили Bentley Bentayga W 12, Bentley Arnage R, ГАЗ-21, Ferrari F430 Григорий Аникеев, депутат Госдумы от «Единой России» Задекларированный годовой доход: 2,3 млрд руб. Изменение по сравнению с 2018 годом: 1% Недвижимое имущество: шесть земельных участков (один находится в аренде), четыре жилых дома, два жилых помещения, баня. Транспорт: автомобили Hammer H 2, Mersedes-Benz G63 AMG, Mersedes-Benz S 500 4 Matic, мотоцикл КТМ 500 ЕХС, моторная лодка King Fisher 2025 FLEX SPT XP, моторная лодка «Бриг B460 HD», вертолет AS 350 В3, автомобили медицинской службы АМС-49415Н, АМС-49415Н, вездеходный транспортер Hagglund BV 206, прицеп для перевозки лодки или катера ЛАВ-81017

автомобили Hammer H 2, Mersedes-Benz G63 AMG, Mersedes-Benz S 500 4 Matic, мотоцикл КТМ 500 ЕХС, моторная лодка King Fisher 2025 FLEX SPT XP, моторная лодка «Бриг B460 HD», вертолет AS 350 В3, автомобили медицинской службы АМС-49415Н, АМС-49415Н, вездеходный транспортер Hagglund BV 206, прицеп для перевозки лодки или катера ЛАВ-81017 Леонид Симановский, депутат Госдумы от «Единой России» Задекларированный годовой доход: 1,2 млрд руб. Изменение по сравнению с 2018 годом: 175% Недвижимое имущество: два земельных участка, жилой дом, гостевой дом, квартира в безвозмездном пользовании. Транспорт: автомобили Mercedes-Benz S500, Mercedes-Benz S560 4Matic, маломерные суда Buster L и North Silver PRO 610 FISH, прицеп МЗСА 81771

Николай Борцов, депутат Госдумы от «Единой России» Задекларированный годовой доход: 706,8 млн руб. Изменение по сравнению с 2018 годом: -28% Недвижимое имущество: семь земельных участков (один в постоянном бессрочном пользовании), четыре жилых дома (один в безвозмездном пользовании), две квартиры (одна в наем на срок полномочий депутата), гараж, восемь машиномест. Транспорт: автомобиль Mercedes-Benz S500 4Matic, трактор колесный «Беларус-82.1», автоприцеп МЗСА-817711 Денис Мантуров, министр промышленности и торговли Задекларированный годовой доход: 586 млн руб. Изменение по сравнению с 2018 годом: +32,17% Недвижимое имущество: земельный участок, квартира, четыре машиноместа, два хозяйственных здания, два гостевых дома. Транспорт: автомобили Land Rover Range Rover, «ИЖ Москвич 412», «Лада Веста» Александр Бабаков, сенатор от Тамбовской области Задекларированный годовой доход: 512,1 млн руб. Изменение по сравнению с 2018 годом: 37,13% Недвижимое имущество: одна квартира в пользовании Транспорт: нет Игорь Зубарев, сенатор от Республики Карелия Задекларированный годовой доход: 484,6 млн руб. Изменение по сравнению с 2018 годом: -14,15% Недвижимое имущество: 11 земельных участков (шесть в пользовании), четыре дома, три квартиры (одна в пользовании), одно машиноместо, здание склада, два нежилых помещения, сети освещения, сооружение водного транспорта, сооружение электроэнергетики, участок акватории озера в пользовании. Транспорт: нет Дмитрий Чернышенко, вице-премьер Задекларированный годовой доход: 432,3 млн руб. Изменение по сравнению с 2018 годом: нет данных, Чернышенко впервые подает декларацию о доходах Недвижимое имущество: квартира (в пользовании), машиноместо Транспорт: автомобиль Land Rover Range Rover Андрей Скоч, депутат Госдумы от «Единой России» Задекларированный годовой доход: 305,7 млн руб. Изменение по сравнению с 2018 годом: 17% Недвижимое имущество: шесть земельных участков, два жилых дома, квартира в собственности и квартира в безвозмездном пользовании. Транспорт: автомобиль Mercedes-Benz S500 4Matic

Борис Невзоров, сенатор от Камчатского края Задекларированный годовой доход: 260,9 млн руб. Изменение по сравнению с 2018 годом: -46,65% Недвижимое имущество: шесть земельных участков (четыре в пользовании), четыре дома (три в пользовании), квартира, вспомогательные помещения

с баней, котельной и гаражом. Транспорт: автомобиль Bentley Bentayga W 12