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Декларации чиновников ,  
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Самые богатые чиновники и парламентарии 2019 года. Фотогалерея

14 августа были опубликованы декларации об имуществе и доходах российских чиновников и парламентариев. Больше всех, как и в прошлом году, заработал сенатор Валерий Пономарев, увеличив свой доход почти на 18% — до 2,7 млрд руб. Самые богатые госслужащие— в обзоре РБК
Валерий Пономарев, сенатор от Камчатского края
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Задекларированный годовой доход: 2,7 млрд руб.

Изменение по сравнению с 2018 годом: 17,98%

Недвижимое имущество: три квартиры, пять машиномест, три нежилых помещения, квартира в пользовании

Транспорт: автомобили Bentley Bentayga W 12, Bentley Arnage R, ГАЗ-21, Ferrari F430

Григорий Аникеев, депутат Госдумы от «Единой России»
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Задекларированный годовой доход: 2,3 млрд руб.

Изменение по сравнению с 2018 годом: 1%

Недвижимое имущество: шесть земельных участков (один находится в аренде), четыре жилых дома, два жилых помещения, баня.

Транспорт: автомобили Hammer H 2, Mersedes-Benz G63 AMG, Mersedes-Benz S 500 4 Matic, мотоцикл КТМ 500 ЕХС, моторная лодка King Fisher 2025 FLEX SPT XP, моторная лодка «Бриг B460 HD», вертолет AS 350 В3, автомобили медицинской службы АМС-49415Н, АМС-49415Н, вездеходный транспортер Hagglund BV 206, прицеп для перевозки лодки или катера ЛАВ-81017
 
Леонид Симановский, депутат Госдумы от «Единой России»
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Задекларированный годовой доход: 1,2 млрд руб.

Изменение по сравнению с 2018 годом: 175%

Недвижимое имущество: два земельных участка, жилой дом, гостевой дом, квартира в безвозмездном пользовании.

Транспорт: автомобили Mercedes-Benz S500, Mercedes-Benz S560 4Matic, маломерные суда Buster L и North Silver PRO 610 FISH, прицеп МЗСА 81771
 

Николай Борцов, депутат Госдумы от «Единой России»
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Задекларированный годовой доход: 706,8 млн руб.

Изменение по сравнению с 2018 годом:  -28%

Недвижимое имущество: семь земельных участков (один в постоянном бессрочном пользовании), четыре жилых дома (один в безвозмездном пользовании), две квартиры (одна в наем на срок полномочий депутата), гараж, восемь машиномест.

Транспорт: автомобиль Mercedes-Benz S500 4Matic, трактор колесный «Беларус-82.1», автоприцеп МЗСА-817711

Денис Мантуров, министр промышленности и торговли
Фото: Екатерина Штукина / ТАСС
Фото: Екатерина Штукина / ТАСС

Задекларированный годовой доход: 586 млн руб.

Изменение по сравнению с 2018 годом: +32,17%

Недвижимое имущество: земельный участок, квартира, четыре машиноместа, два хозяйственных здания, два гостевых дома.

Транспорт: автомобили Land Rover Range Rover, «ИЖ Москвич 412», «Лада Веста»

Александр Бабаков, сенатор от Тамбовской области
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Задекларированный годовой доход: 512,1 млн руб.

Изменение по сравнению с 2018 годом: 37,13%

Недвижимое имущество: одна квартира в пользовании

Транспорт: нет

Игорь Зубарев, сенатор от Республики Карелия
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Задекларированный годовой доход: 484,6 млн руб.

Изменение по сравнению с 2018 годом: -14,15%

Недвижимое имущество: 11 земельных участков (шесть в пользовании), четыре дома, три квартиры (одна в пользовании), одно машиноместо, здание склада, два нежилых помещения, сети освещения, сооружение водного транспорта, сооружение электроэнергетики, участок акватории озера в пользовании.

Транспорт: нет

Дмитрий Чернышенко, вице-премьер
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Задекларированный годовой доход: 432,3 млн руб.

Изменение по сравнению с 2018 годом: нет данных, Чернышенко впервые подает декларацию о доходах

Недвижимое имущество: квартира (в пользовании), машиноместо

Транспорт: автомобиль Land Rover Range Rover

Андрей Скоч, депутат Госдумы от «Единой России»
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Задекларированный годовой доход: 305,7 млн руб.

Изменение по сравнению с 2018 годом: 17%

Недвижимое имущество: шесть земельных участков, два жилых дома, квартира в собственности и квартира в безвозмездном пользовании.

Транспорт: автомобиль Mercedes-Benz S500 4Matic
 

Борис Невзоров, сенатор от Камчатского края
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Задекларированный годовой доход: 260,9 млн руб.

Изменение по сравнению с 2018 годом: -46,65%

Недвижимое имущество: шесть земельных участков (четыре в пользовании), четыре дома (три в пользовании), квартира, вспомогательные помещения
с баней, котельной и гаражом.

Транспорт: автомобиль Bentley Bentayga W 12

Авторы: Дада Линделл, Юлия Сапронова
Теги: мультимедиа, доходы чиновников
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