Работники БелАЗа потребовали провести национальную забастовку

Работники Белорусского автомобильного завода (БелАЗ) в городе Жодино принимают участие в забастовке с требованием отставки президента Александра Лукашенко и проведения новых выборов (Фото: Вера Аркинд / Sputnik / РИА Новости)

Работники Белорусского автомобильного завода (БелАЗ) в Жодино потребовали провести национальную забастовку. Об этом сообщает «Sputnik Беларусь».

Как передает корреспондент издания, работники вышли к заводоуправлению и скандировали различные лозунги. Были слышны крики: «Требуем национальную забастовку!»

В Белоруссии из-за результатов президентских выборов второй день продолжаются забастовки на предприятиях. 13 августа с протестами вышли рабочие МАЗа и БелАЗа. Там собрались сотни людей, которые скандировали: «Уходи!»

При этом руководство БелАЗа сообщало, что работники проводят встречу с руководством предприятия, о забастовке речь не идет. Также там сообщили, что производство не останавливалось.

На встречу с рабочими приехал председатель горисполкома Жодино Дмитрий Заблоцкий. Как рассказал РБК рабочий завода, мэр сообщил, что машины БелАЗа больше не будут выделяться силовикам, а также пообещал вывести ОМОН из города.Протесты в Белоруссии начались после объявления предварительных итогов выборов президента страны 9 августа. По предварительным данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко, получивший свыше 80% голосов. Его главный соперник — кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — набрала более 10% голосов. При этом по оценкам штаба Тихановской, она набрала от 70 до 80% голосов избирателей.