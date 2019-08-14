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В НАТО обвинили сопровождавший самолет Шойгу Су-27 в небезопасном маневре
Су-27, сопровождавший самолет министра обороны Сергея Шойгу, во время перехвата силами НАТО над Балтикой совершил небезопасный маневр, заявил представитель альянса. Российские истребители также летели с выключенными транспондерами
Истребитель Су-27 (Фото: Вадим Савицкий / ТАСС)

Российский истребитель Су-27, сопровождавший самолет министра обороны Сергея Шойгу, совершал небезопасные маневры в отношении испанского истребителя F-18. Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванного представителя альянса НАТО.

По словам собеседника CNN, российские истребители летели без плана полета, а их транспондеры были выключены. «У самолета Ту-214 был действующий план полета, он идентифицировал себя и ответил на запрос воздушной диспетчерской службы. Два сопровождающих его Су-27 летели без плана полета, их транспондеры были выключены, и они не отвечали на запросы авиадиспетчеров», — заявил чиновник НАТО.

По его словам, F-18 оценили ситуацию и уже повернули налево, чтобы удалиться, когда возник угрожающий момент. «Незадолго до этого один из российских истребителей Су-27 также повернул налево. Это был небезопасный маневр, так как он почти пересек траекторию полета одного из F-18», — сказал представитель НАТО.

Выключенные транспондеры у Су-27 и такое поведение российских ВВС ставит под угрозу гражданские и военные самолеты, действующие в этом районе, считают в альянсе. «Отрыв от перехваченного самолета при успешной идентификации — это нормальная процедура для самолетов НАТО. Пилоты НАТО действуют таким образом, чтобы предотвратить недопонимание», — заявил собеседник CNN.

Политика
Появилось видео инцидента с истребителем F-18 и самолетом Шойгу

Во вторник, 13 августа, истребитель F-18 сил НАТО приблизился к российскому самолету, летевшему над нейтральными водами Балтийского моря. В самолете находился министр обороны Сергей Шойгу, который направлялся из Калининграда в Москву. Сопровождавшие лайнер министра Су-27 оттеснили F-18.

Вылет истребителя в НАТО объяснили необходимостью идентифицировать российский самолет, а также тем, что летел он близко к воздушному пространству стран альянса. Позднее стало известно, что F-18 принадлежал ВВС Испании, которые относятся к миссии «воздушной полиции» НАТО, развернутой с 1 мая по 31 августа в литовском Шяуляйе. Данных о том, кто находился на борту самолета, у НАТО не было, заявили в альянсе.

Автор: Наталья Демченко
Теги: Су-27, маневры, Сергей Шойгу
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