СМИ опознали приблизившийся к самолету Шойгу истребитель НАТО

Испанский F-18 приблизился к борту министра, однако его оттеснили российские Су-27. Истребители являются частью миссии «воздушной полиции» НАТО

Подлетевший к самолету главы Минобороны России Сергея Шойгу над Балтийским морем истребитель НАТО принадлежал ВВС Испании. Об этом сообщает издание ABC со ссылкой на неназванные источники.

Речь идет об испанских F/A-18 Hornet, которые являются частью миссии «воздушной полиции» НАТО, развернутой с 1 мая по 31 августа в литовском Шяуляйе. Они призваны защищать воздушное пространство Эстонии, Латвии и Литвы — стран Атлантического альянса, в которых отсутствует боевая авиация. Воздушное пространство этих стран подвергается угрозам из-за полетов российской авиации, считают в НАТО.

В Минобороны Испании не прокомментировали детально этот инцидент, однако отметили, что внимательно следят за деятельностью испанских самолетов, которые выполняют функции наблюдения над Балтикой.

«У нас есть все данные [относительно этого инцидента], однако это был маневр НАТО, именно он должен сообщать об этом», — говорится в заявлении испанского ведомства.