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General Motors $68 (+71,85%) прогноз Citigroup к 17.07.20
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СМИ опознали приблизившийся к самолету Шойгу истребитель НАТО
Испанский F-18 приблизился к борту министра, однако его оттеснили российские Су-27. Истребители являются частью миссии «воздушной полиции» НАТО

Подлетевший к самолету главы Минобороны России Сергея Шойгу над Балтийским морем истребитель НАТО принадлежал ВВС Испании. Об этом сообщает издание ABC со ссылкой на неназванные источники.

Речь идет об испанских F/A-18 Hornet, которые являются частью миссии «воздушной полиции» НАТО, развернутой с 1 мая по 31 августа в литовском Шяуляйе. Они призваны защищать воздушное пространство Эстонии, Латвии и Литвы — стран Атлантического альянса, в которых отсутствует боевая авиация. Воздушное пространство этих стран подвергается угрозам из-за полетов российской авиации, считают в НАТО.

В Минобороны Испании не прокомментировали детально этот инцидент, однако отметили, что внимательно следят за деятельностью испанских самолетов, которые выполняют функции наблюдения над Балтикой.

«У нас есть все данные [относительно этого инцидента], однако это был маневр НАТО, именно он должен сообщать об этом», — говорится в заявлении испанского ведомства.

В Шяуляйе у Испании в настоящее время пять истребителей F-18 и контингент из 140 военных. Также на этой литовской базе располагаются самолеты ВВС Венгрии.

Инцидент произошел днем ранее, 13 августа, когда Шойгу возвращался в Москву из Калининграда. Российский борт с министром сопровождали два истребителя Су-27 морской авиации Балтийского флота. Лайнер Шойгу пролетал над нейтральными водами моря. В определенный момент к нему приблизился истребитель НАТО, однако после того как в его направлении начал двигаться российский Су-27, он изменил свой курс.

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НАТО объяснило сближение истребителя с самолетом Шойгу

НАТО указывает, что в альянсе не знали о том, кто находится на борту самолета. Испанский истребитель провел разведку и идентифицировал лайнер.

Автор: Анна Трунина
Теги: Сергей Шойгу, испанские истребители
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