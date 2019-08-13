Российские Су-27 оттеснили истребитель НАТО от самолета Шойгу

Инцидент произошел над Балтийским морем, самолет Шойгу летел из Калининграда в Москву. К нему попытался подлететь истребитель F-18, но сопровождавшие лайнер министра Су-27 не дали этого сделать

Истребители Су-27 (Фото: Марина Лысцева / ТАСС)

Истребитель НАТО F-18 попытался приблизиться к самолету министра обороны России Сергея Шойгу во время полета над нейтральными водами Балтийского моря, но его оттеснили российские Су-27, передает агентство ТАСС, корреспондент которого находился на борту самолета министра.

Шойгу возвращался из Калининграда, где министр участвовал в церемонии закладки камня под строительство филиала Нахимовского военно-морского училища. Его самолет сопровождали два истребителя Су-27.

Где конкретно к самолету главы Минобороны попытался приблизиться зарубежный истребитель, не уточняется.

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