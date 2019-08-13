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General Motors $68 (+71,76%) прогноз Citigroup к 17.07.20
ОГК-2 ₽0,59 (+20,16%) прогноз ВТБ Капитал к 13.08.20
Netflix $440 (+40,92%) прогноз BMO Capital Markets к 17.07.20
Доллар/Рубль ₽65 (-0,15%) прогноз ING к 30.09.19
Мосэнерго ₽2 (-11,11%) прогноз КИТ Финанс к 13.05.20
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Появилось видео инцидента с истребителем F-18 и самолетом Шойгу
Во вторник к самолету главы Минобороны Сергея Шойгу, который направлялся из Калининграда в Москву, подлетел истребитель F-18. Его оттеснили российские Су-27, сопровождавшие министра

В интернете появились кадры с истребителем F-18, который днем 13 августа приблизился к самолету главы Минобороны России Сергея Шойгу. Видео опубликовали пользователи соцсетей, эту же запись «РИА Новости» предоставили в оборонном ведомстве.

На записи, сделанной из самолета Шойгу, видно, как в направлении лайнера летит истребитель F-18. После того как к нему подлетает российский Су-27, он уходит в сторону от лайнера, на котором летел министр.

Ранее о том, что российские Су-27 оттеснили F-18 от самолета Шойгу, сообщило ТАСС со ссылкой на корреспондента, который был на борту. Инцидент произошел над нейтральными водами Балтийского моря, когда министр возвращался в Москву из Калининграда, писало агентство. Самолет Шойгу сопровождали два Су-27.

Политика
Российские Су-27 оттеснили истребитель НАТО от самолета Шойгу

Накануне, 12 августа, в Минобороны рассказали, что российские бомбардировщики Ту-95 пролетели над акваторией Баренцева, Норвежского и Северного морей, во время прохождения отдельных участков маршрута их сопровождали F-16 ВВС Норвегии.

В Минобороны тогда отметили, что российские бомбардировщики регулярно летают над нейтральными водами Арктики, Атлантики, а также Черного и Балтийского морей и Тихого океана. Данные полеты проходят в соответствии с международными правилами, а российские самолеты не нарушают границ других государств, заявили в министерстве.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Сергей Шойгу, военный самолет, истребитель F16
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