Появилось видео инцидента с истребителем F-18 и самолетом Шойгу

Во вторник к самолету главы Минобороны Сергея Шойгу, который направлялся из Калининграда в Москву, подлетел истребитель F-18. Его оттеснили российские Су-27, сопровождавшие министра

В интернете появились кадры с истребителем F-18, который днем 13 августа приблизился к самолету главы Минобороны России Сергея Шойгу. Видео опубликовали пользователи соцсетей, эту же запись «РИА Новости» предоставили в оборонном ведомстве.

На записи, сделанной из самолета Шойгу, видно, как в направлении лайнера летит истребитель F-18. После того как к нему подлетает российский Су-27, он уходит в сторону от лайнера, на котором летел министр.

Ранее о том, что российские Су-27 оттеснили F-18 от самолета Шойгу, сообщило ТАСС со ссылкой на корреспондента, который был на борту. Инцидент произошел над нейтральными водами Балтийского моря, когда министр возвращался в Москву из Калининграда, писало агентство. Самолет Шойгу сопровождали два Су-27.