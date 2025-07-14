В ЕС увидели две стороны в заявлении Трампа о санкциях против России

Срок 50 дней, за который Трамп предлагает достичь прогресса в украинском урегулировании перед введением санкций против России, слишком долгий, заявила Каллас. Кремль подчеркивал, что с Москвой нельзя говорить языком ультиматумов

Кая Каллас (Фото: Sebastian Christoph Gollnow / dpa / Global Look Press)

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас приветствовала заявление президента США Дональда Трампа об установлении срока 50 дней для достижения договоренности по конфликту на Украине. Стенограмма ее выступления перед журналистами опубликована на сайте Еврокомиссии.

«Хорошо, что американцы предпринимают эти шаги, я надеюсь, что они также окажут военную помощь [Украине], как это делают европейцы», — сказала Каллас.

Однако президент США установил слишком долгий срок для достижения договоренности перед введением новых антироссийских санкций, считает глава евродипломатии.

«С одной стороны, очень позитивно, что президент Трамп занимает твердую позицию в отношении России. С другой стороны, 50 дней — это очень долгий срок», — сказала Каллас журналистам.

Трамп, выступая перед прессой 14 июля, заявил, что США введут жесткие ограничения в отношении России через 50 дней, если прогресса в урегулировании конфликта на Украине не будет.

«Мы собираемся ввести очень высокие пошлины, если не достигнем соглашения в течение 50 дней. Я надеюсь, что нам не придется этого делать. Но все, что я слышу, — разговоры, разговоры и разговоры», — сказал президент США.

Американский президент объяснил, что может ввести стопроцентные пошлины без закона, который еще не прошел через конгресс. При этом и 500-процентные, и 100-процентные тарифы будут одинаково эффективны. Трамп также отметил, что поддерживает инициативу конгресса о санкциях против России, но пока не знает, понадобится ли это. «Я не уверен, что нам это действительно нужно, но, безусловно, хорошо, что они этим занимаются», — сказал он.

Речь идет о законопроекте, который подготовил один из ключевых союзников Дональда Трампа — сенатор-республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм вместе с Ричардом Блюменталем, демократом от штата Коннектикут. В документе речь идет не только о санкциях против России, но и о пошлинах в размере 500% на импорт из стран, которые покупают российскую нефть, нефтепродукты, природный газ, уран и другие товары.

Трамп в очередной раз подчеркнул, что соглашение по урегулированию российско-украинского конфликта следовало заключить «уже давно». «Я чувствовал, что у нас был шанс на сделку примерно четыре раза. И вот мы все еще об этом говорим», — добавил он.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, в том числе во время недавнего разговора с Трампом, что Москва продолжает искать пути решения конфликта и готова продолжать переговоры с Украиной. При этом Россия не намерена отказываться от поставленных целей, говорил он.

Москва считает санкции западных стран незаконными. Попытки давления на Россию бесполезны, со страной нельзя разговаривать языком ультиматумов, подчеркивали в Кремле.