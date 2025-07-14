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Переговоры в Стамбуле ,  
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Рютте назвал несерьезным подход России к переговорам из-за «историка»

Генсек НАТО Рютте: Россия отправила на переговоры в Стамбул историка
Сюжет
Переговоры в Стамбуле
Россия не отправила «серьезных людей» на переговоры по урегулированию конфликта на Украине в Стамбуле, заявил Рютте. Состав российской делегации он критикует не впервые. Мединский в ответ предлагал отправить генсеку НАТО учебник

Рютте назвал несерьезным подход России к переговорам из-за «историка»
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В переговорах по урегулированию конфликта в Стамбуле с российской стороны принимал участие «историк», заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, выступая перед журналистами в Овальном кабинете вместе с президентом США Дональдом Трампом.

По мнению Рютте, Россия «не прислала серьезных людей на переговоры», хотя американская и европейская сторона приложили много усилий, чтобы их запустить. Генсек НАТО отметил, что ему, а также госсекретарю США Марко Рубио и спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу пришлось оказать давление на Украину, чтобы она согласилась встретиться в Стамбуле с представителями России.

Трехсторонняя встреча&nbsp;Турции, России и Украины&nbsp;в Стамбуле
Российская делегация во главе с советником президента Владимиром Мединским
Украинская делегация во главе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан (в центре), начальник Генштаба Турции Метин&nbsp;Гурак&nbsp;и начальник разведки Турции Ибрагим&nbsp;Калин
Трехсторонняя встреча&nbsp;Турции, России и Украины&nbsp;в Стамбуле
Российская делегация во главе с советником президента Владимиром Мединским
Украинская делегация во главе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан (в центре), начальник Генштаба Турции Метин&nbsp;Гурак&nbsp;и начальник разведки Турции Ибрагим&nbsp;Калин
Трехсторонняя встреча Турции, России и Украины в Стамбуле
(Фото: Murad Sezer / Reuters)
Российская делегация во главе с советником президента Владимиром Мединским
(Фото: Murad Sezer / Reuters)
Украинская делегация во главе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым
(Фото: Murad Sezer / Reuters)
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан (в центре), начальник Генштаба Турции Метин Гурак и начальник разведки Турции Ибрагим Калин
(Фото: Murad Sezer / Reuters)

«Я помню, как мы вместе оказывали давление на украинцев, чтобы они отправили серьезную делегацию в Стамбул, они это сделали. Но потом русские пришли с каким-то историком, который начал объяснять историю России с 1250 года», — сказал Рютте, обращаясь к Трампу.

Мединский признался, что в переговорах с Киевом помогает знание истории
Политика
Владимир Мединский

Российскую делегацию на переговорах возглавлял помощник президента Владимир Мединский, который имеет ученую степень доктора исторических наук. Мединский отмечал, что именно «хорошее образование» и «хорошее знание истории» помогает успешно вести переговоры.

С критикой в отношении состава российской делегации Рютте выступает не впервые.  9 июня в Лондоне Рютте сказал, что за столом переговоров должен находиться президент Владимир Путин. «Нам нужен Путин, а не этот историк, который уже дважды появлялся в Стамбуле и снова рассказывает нам об истории России и Украины то ли с XII века, я уже не знаю с какого», — отметил тогда он. В ответ Мединский предложил отправить генсеку НАТО учебник, чтобы тот узнал, что в «XII веке Украины не было».

Первая за три года встреча российской и украинской делегаций прошла 16 мая, вторая — 2 июня. На последней каждая из сторон представила свою версию меморандума с предложениями о прекращении огня. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что о третьем раунде переговоров стороны договорятся, как только будут выполнены все гуманитарные договоренности. Президент Украины Владимир Зеленский также отмечал, что пока Киев и Москва не завершат обмены, согласованные по итогам предыдущих переговоров, нового раунда не будет.

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Персоны
Милена Костерева Милена Костерева
Марк Рютте НАТО Россия Украина переговоры Стамбул
Марк Рютте фото
Марк Рютте
политик, генсек НАТО
14 февраля 1967 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Марко Рубио фото
Марко Рубио
политик, госсекретарь США, советник президента США по нацбезопасности
28 мая 1971 года
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
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Владимир Путин
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