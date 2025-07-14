Рютте назвал несерьезным подход России к переговорам из-за «историка»

Россия не отправила «серьезных людей» на переговоры по урегулированию конфликта на Украине в Стамбуле, заявил Рютте. Состав российской делегации он критикует не впервые. Мединский в ответ предлагал отправить генсеку НАТО учебник

Video

В переговорах по урегулированию конфликта в Стамбуле с российской стороны принимал участие «историк», заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, выступая перед журналистами в Овальном кабинете вместе с президентом США Дональдом Трампом.

По мнению Рютте, Россия «не прислала серьезных людей на переговоры», хотя американская и европейская сторона приложили много усилий, чтобы их запустить. Генсек НАТО отметил, что ему, а также госсекретарю США Марко Рубио и спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу пришлось оказать давление на Украину, чтобы она согласилась встретиться в Стамбуле с представителями России.

Трехсторонняя встреча Турции, России и Украины в Стамбуле (Фото: Murad Sezer / Reuters) Российская делегация во главе с советником президента Владимиром Мединским (Фото: Murad Sezer / Reuters) Украинская делегация во главе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым (Фото: Murad Sezer / Reuters) Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан (в центре), начальник Генштаба Турции Метин Гурак и начальник разведки Турции Ибрагим Калин (Фото: Murad Sezer / Reuters)

«Я помню, как мы вместе оказывали давление на украинцев, чтобы они отправили серьезную делегацию в Стамбул, они это сделали. Но потом русские пришли с каким-то историком, который начал объяснять историю России с 1250 года», — сказал Рютте, обращаясь к Трампу.

Российскую делегацию на переговорах возглавлял помощник президента Владимир Мединский, который имеет ученую степень доктора исторических наук. Мединский отмечал, что именно «хорошее образование» и «хорошее знание истории» помогает успешно вести переговоры.

С критикой в отношении состава российской делегации Рютте выступает не впервые. 9 июня в Лондоне Рютте сказал, что за столом переговоров должен находиться президент Владимир Путин. «Нам нужен Путин, а не этот историк, который уже дважды появлялся в Стамбуле и снова рассказывает нам об истории России и Украины то ли с XII века, я уже не знаю с какого», — отметил тогда он. В ответ Мединский предложил отправить генсеку НАТО учебник, чтобы тот узнал, что в «XII веке Украины не было».

Первая за три года встреча российской и украинской делегаций прошла 16 мая, вторая — 2 июня. На последней каждая из сторон представила свою версию меморандума с предложениями о прекращении огня. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что о третьем раунде переговоров стороны договорятся, как только будут выполнены все гуманитарные договоренности. Президент Украины Владимир Зеленский также отмечал, что пока Киев и Москва не завершат обмены, согласованные по итогам предыдущих переговоров, нового раунда не будет.