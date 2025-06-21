Мединский признался, что в переговорах с Киевом помогает знание истории
Успешно вести переговоры позволяет «хорошее образование» и знание истории, рассказал глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента Владимир Мединский в интервью журналистке Марине Ким.
«Вообще хорошее образование помогает. И хорошее знание истории тоже помогает», — поделился Мединский, говоря о переговорах в Стамбуле с украинской делегацией.
Мединский окончил МГИМО с отличием по специальности «журналист-международник», обучился в аспирантуре того же вуза по специальности «Политология».
В 2000 году он защитил диссертацию на соискание степени доктора политических наук, в 2011-м — докторскую по истории по теме «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины ХV—XVII веков». Эту работу Мединского критиковали, однако в 2017-м президиум Высшей аттестационной комиссии (ВАК) сохранил за ним ученую степень доктора исторических наук. В это время он был министром культуры.
С 2013 года возглавляет Российское военно-историческое общество (РВИО).
Хотя история никогда не повторяется дословно, исследователь может предположить и предугадать, как будут складываться события, «исходя из человеческой природы, из законов повторения», рассказал Мединский.
По словам помощника президента, «поучительно и интересно» быть одновременно участником событий и историком.
Россия и Украина провели два раунда переговоров в Стамбуле — 16 мая и 2 июня. Москва и Киев обменялись меморандумами с условиями долгосрочного прекращения огня. Кроме того, стороны договорились о репатриации тел и об обмене тяжелоранеными и тяжелобольными пленных и молодыми солдатами в возрасте до 25 лет.
По словам президента Владимира Путина, новая встреча делегаций может состояться после 22 июня.
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