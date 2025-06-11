Мединский предложил Рютте учебник о том, что в «XII веке Украины не было»

Владимир Мединский (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Помощник президента России и глава делегации страны на переговорах с Украиной Владимир Мединский предложил отправить генсеку НАТО Марку Рютте учебник, чтобы тот узнал, что в «XII веке Украины не было». Об этом сообщает ТАСС.

Так Мединский отреагировал на слова Рютте о том, что России надо поменять группу переговорщиков с Украиной.

Выступая в Лондоне 9 июня, Рютте сказал: «Ну, чтобы закончить эту войну, нам нужен Путин за столом переговоров, а не этот историк, который уже дважды появлялся в Стамбуле и снова рассказывает нам об истории России и Украины то ли с XII века, я уже не знаю с какого. <...> Нужна Россия, которая настроена серьезно, хочет вести переговоры и закончить войну».

В связи с этим Мединский предложил Рютте учебник по истории Средневековья.



«Я знаю, что господин Рютте изучал историю в университете, но я бы обязательно ему послал предыдущий школьный учебник истории Средневековья, потому что из него он точно бы узнал, что в XII веке Украины не было», — сказал Мединский на III Международном форуме министров образования «Формируя будущее» в Казани.

Он добавил, что если бы Владимиру Мономаху сказали, что он живет на Украине, тот бы обиделся, притом что России «важна история всех народов».



«Если бы великому князю ростовскому, смоленскому, киевскому Владимиру Мономаху сказали, что он живет на Украине, он бы, наверное, удивился и, может, даже обиделся», — отметил Мединский.

Ранее, 9 июня 2024 года, Мединский предложил передать сотрудникам Службы безопасности Украины (СБУ) его учебник по истории России для 10–11 классов. Предложение поступило после того, как СБУ возбудила против помощника президента уголовное дело.Спецслужба тогда же возбудила дело и против ректора МГИМО Анатолия Торкунова, выступившего соавторам нового учебника. В СБУ посчитали, что авторы «сфальсифицировали исторические события по становлению украинской государственности», а также выступили в поддержку боевых действий на Украине.

В августе 2023 года в Москве представили обновленный учебник истории для старших классов. Существенные изменения коснулись раздела новейшей истории — с 1970-х годов до наших дней. В пособие также добавили главу о военной операции на Украине. По словам ректора МГИМО Анатолия Торкунова, к октябрю в учебник внесли более ста правок.

