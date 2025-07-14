Бориса Акунина заочно приговорили к 14 годам колонии

Военный суд в Москве заочно приговорил писателя Бориса Акунина к 14 годам колонии строгого режима по делу о содействии терроризму, его оправдании и нарушении закона об иноагентах. Акунин назвал происходящее в суде «балаганом»

Борис Акунин (Григорий Чхартишвили) (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Судья 2-го Западного окружного военного суда Олег Шишов признал писателя Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили, внесен в реестр иноагентов) виновным по трем статьям уголовного кодекса — о содействии террористической деятельности (ч. 1 ст. 205.1 УК), публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК) и уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента (ч. 2 ст. 330.1 УК). Суд продлился один день. Акунин, живущий за рубежом, в процессе участия не принимал.

Приговором ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, а остального срока — в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд постановил взыскать с Акунина штраф в размере 400 тыс. руб., также ему на четыре года запрещено администрировать сайты. Об этом РБК сообщил адвокат писателя по назначению Олег Дубинин.

Оглашая приговор, судья сообщил, что после вступления судебного решения в законную силу вещественные доказательства, в том числе подшивки документов и книги, изъятые в ходе обысков в ООО «Издательство АСТ», подлежат возврату издательству. Банковские счета писателя останутся под арестом в рамках исполнения приговора в части взыскания штрафов, сказал судья.

Прокурор Наталья Макарова просила назначить Акунину 18 лет лишения свободы, штраф 400 тыс. руб. и пятилетний запрет на администрирование интернет-страниц после отбытия наказания. Писатель в своем телеграм-канале назвал процесс «балаганом», подчеркнув, что не уполномочивал никого представлять свои интересы в суде. «Я их суд не признаю», — написал он в день судебного разбирательства.

Поводом для возбуждения уголовного дела стали, в частности, разговор писателя с пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вован и Лексус), которые представились президентом Украины Владимиром Зеленским и министром культуры Александром Ткаченко. В ходе беседы, записанной без ведома Акунина, он поддержал гуманитарное взаимодействие между российскими и украинскими деятелями культуры, назвал важной агитацию среди российских солдат о сдаче в плен и оценивал атаки дронов на территорию России.

Кроме того, в основу обвинения лег пост писателя от 18 февраля 2024 года, опубликованный в его телеграм-канале. В нем Акунин заявил, что больше не верит в эволюционные перемены в России. Следствие квалифицировало высказывание как публичное оправдание терроризма.

Третьим эпизодом стало нарушение законодательства об иностранных агентах: по версии обвинения, с 11 января по 24 апреля 2025 года писатель разместил не менее 33 материалов без соответствующей маркировки. Следствие подчеркивало, что Чхартишвили, являясь гражданином России и Великобритании, уже дважды в 2024 году привлекался к ответственности за аналогичные нарушения.

Адвокат Бориса Акунина по назначению Олег Дубинин заявил РБК, что представленные следствием и обвинением материалы не доказывают причастность обвиняемого к инкриминируемым действиям. Он указал, что в ходе разбирательства так и не были допрошены ключевые свидетели — пранкеры, записавшие разговор, ставший основанием для возбуждения дела. По словам Дубинина, именно они могли бы пролить свет на обстоятельства появления видео, однако их показания отсутствуют в материалах дела.

Кроме того, защита обратила внимание на то, что отсутствуют достоверные доказательства принадлежности телеграм-канала, фигурирующего в деле, самому Акунину. По мнению адвоката, ни сам факт публикаций, ни их авторство следствием не подтверждены. В связи с этим Дубинин подчеркнул, что вина его подзащитного не доказана, а приговор будет обжалован.

Борис Акунин покинул Россию в 2014 году и с тех пор живет в Великобритании. Его книги были одними из самых популярных в стране — серии про Эраста Фандорина и «История Российского государства» издавались миллионными тиражами. В декабре 2023 года Росфинмониторинг внес писателя в реестр террористов и экстремистов, а в январе 2024-го Минюст включил его в список иностранных агентов. Почти сразу после этого в России началось массовое изъятие его книг из библиотек и магазинов, театры начали отменять спектакли по его пьесам. Акунин объявлен в международный розыск.